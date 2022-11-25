Багато прильотів, а по воду ходять на річку: як батьки Світлани Тарабарової живуть у Херсоні
Джерело:Світлана Тарабарова
Батьки співачки Світлани Тарабарової не змогли виїхати з Херсона до окупації, а після звільнення не хочуть рватися до неї у Дмитрівку. Тож мама й тато зірки, як і всі херсонці, живуть під обстрілами, без світла й води, але духом не падають.
З батьками вагітна Світлана Тарабарова не бачилася з Нового року. Майже дев'ять місяців вони жили в окупації, а коли 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон, чоловік Наталки Карпи Євген Терехов зняв для артистки зворушливе відео з мамою й татом. Зараз вони зідзвонюються частіше, тож в інстаграм-сторіс зірка з перших уст розповіла, як живе звільнений Херсон.
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Світлана Тарабарова про батьків у звільненому Херсоні
Так, обстріли та прильоти. На районі, де мій будинок, дуже багато прильотів. Світла і води поки немає. Мама по технічну воду ходить на річку в 68 років. Питної начебто ще є запаси від моїх друзів-військових та волонтерів. Але все одно стоїть у чергах, бо не розуміє, як буде далі,
– поділилася Світлана Тарабарова.
Однак співачка радіє, що в Херсоні відкрився "Пункт Незламності", де можна погрітися, зарядити телефон, павербанк, поспілкуватися та випити чаю. Крім того, херсонців підгодовує волонтер з Шотландії, який їздить країною на "піца-мобілі" та безкоштовно пригощає італійською національною стравою.
"Вчора біля місцевого магазину шотландець у вишиванці прямо у своєму фургоні готував для людей гарячу піцу. Дякую всім народам, які нас підтримують на всіх етапах! Мама піцу не пробувала, дуже велика черга, але настрій єднання – це дорожче за піцу! У місті багато волонтерів", – розповіла артистка.
За словами Світлани Тарабарової, мамі складно, але голос у неї веселий, тоді як батько "у важкому стані фізично". Щоб якось його розважити, жінка вигадала грати в карти.
Те, що батьки постійно відмовляються їхати, мені розбиває серце. Дуже важко. Але заради цих мосьок (дітей, – 24 канал) я піднімаюсь, одягаю усмішку і створюю щасливе життя для них. Тож виходить, діти рятують нас, як і ми їх,
– поділилася співачка.
Світлана Тарабарова розповіла про батьків у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс
- Варто нагадати, що Світлана Тарабарова вагітна втретє, але їй зараз теж не солодко. Вона змушена продати будинок, в який переїхала лише в листопаді 2020 року. Через відсутність роботи її сім'я не може розрахуватися з забудовником, тож аби не влізати в борги, виставила дім на продаж.
- В інтерв'ю 24 каналу артистка зізналася, що після продажу будинку хоче повернутися до Києва, бо "це місто вже скучило за їхньою родиною".