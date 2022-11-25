Багато прильотів, а по воду ходять на річку: як батьки Світлани Тарабарової живуть у Херсоні

Батьки співачки Світлани Тарабарової не змогли виїхати з Херсона до окупації, а після звільнення не хочуть рватися до неї у Дмитрівку. Тож мама й тато зірки, як і всі херсонці, живуть під обстрілами, без світла й води, але духом не падають.

З батьками вагітна Світлана Тарабарова не бачилася з Нового року. Майже дев'ять місяців вони жили в окупації, а коли 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон, чоловік Наталки Карпи Євген Терехов зняв для артистки зворушливе відео з мамою й татом. Зараз вони зідзвонюються частіше, тож в інстаграм-сторіс зірка з перших уст розповіла, як живе звільнений Херсон.

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Світлана Тарабарова про батьків у звільненому Херсоні

Так, обстріли та прильоти. На районі, де мій будинок, дуже багато прильотів. Світла і води поки немає. Мама по технічну воду ходить на річку в 68 років. Питної начебто ще є запаси від моїх друзів-військових та волонтерів. Але все одно стоїть у чергах, бо не розуміє, як буде далі,

– поділилася Світлана Тарабарова.

Однак співачка радіє, що в Херсоні відкрився "Пункт Незламності", де можна погрітися, зарядити телефон, павербанк, поспілкуватися та випити чаю. Крім того, херсонців підгодовує волонтер з Шотландії, який їздить країною на "піца-мобілі" та безкоштовно пригощає італійською національною стравою.

"Вчора біля місцевого магазину шотландець у вишиванці прямо у своєму фургоні готував для людей гарячу піцу. Дякую всім народам, які нас підтримують на всіх етапах! Мама піцу не пробувала, дуже велика черга, але настрій єднання – це дорожче за піцу! У місті багато волонтерів", – розповіла артистка.

За словами Світлани Тарабарової, мамі складно, але голос у неї веселий, тоді як батько "у важкому стані фізично". Щоб якось його розважити, жінка вигадала грати в карти.

Те, що батьки постійно відмовляються їхати, мені розбиває серце. Дуже важко. Але заради цих мосьок (дітей, – 24 канал) я піднімаюсь, одягаю усмішку і створюю щасливе життя для них. Тож виходить, діти рятують нас, як і ми їх,

– поділилася співачка.

Світлана Тарабарова розповіла про батьків у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс