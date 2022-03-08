Відома українська співачка Злата Огнєвіч звернулась до російських окупантів. Вона закликала їх піти з нашої землі, адже нам не потрібна допомога та звільнення.

До слова Це невід'ємна частина мене самої, – Злата Огнєвіч щемливо розповіла про рідний Крим

Злата Огнєвіч про відмінність росіян та українців

"Наші сусіди називають це "визвольною операцією". Нас не треба ні від кого звільняти, ми самі впораємося без вашої допомоги. Ми чудово без неї раніше справлялися і далі впораємось", – сказала зірка.

Злата Огнєвіч додала, що українці значно відрізняються від росіян. Насамперед тому, що ми "ніколи не будемо рабами та вівцями".

Я ніколи не розплачуватимуся рублями. Я ніколи не танцюватиму під дудку кривавого диктатора, виконуючи його закони й заплющуючи очі на правду. Ми українці не такі. Ген свободи тече в крові. Ген свободи в нашій кожній клітині. Це ви прийшли на нашу землю та хочете її забрати. Але знайте, що ми її не віддамо,

– наголосила артистка.

Відеозвернення Злати Огнєвіч:

Співачка пригадала своє дитинство, яке проводила Криму з друзями з Росії та Білорусі. Тоді вона й уявити не могла, що сусіди вирішать знищувати українців.

"Я вас глибоко зневажаю. Всіх тих, хто знищує український мирний народ. Я ніколи вам цього не пробачу. Я докладу всіх своїх сил для того, щоб розповісти всьому світу правду. Знаєте російські солдати, йдіть на*ер зі своїм "русским миром". Нас не треба ні від кого рятувати. Скоро вас треба буде рятувати від українців. Тому що ми рідну землю ніколи й нікому не віддаємо", – заявила співачка.

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Текст публікації Злати Огнєвіч

Зупиніть війну. Наші діти мають жити!

Ми, українці, ніколи не будемо рабами та вівцями, які йдуть за кривавим лідером. Я ніколи не розплачуватимуся рублями. Я ніколи не співатиму і даватиму концерти в Росії, ніколи!

Нас не треба рятувати! Росія, врятуйте краще себе від вбивці, тирана та звіра, поки ще не пізно! Оплакую кожне втрачене життя у цій братовбивчій війні.

З нами, правда, з нами весь світ, з нами Україна! Слава героям та захисникам!

Слава Збройним силам України. Ваш подвиг я пам'ятатиму до кінця життя, переповідати дітям і внукам. Низький уклін кожному, кожній.

Слава Україні. Слава нашому президенту – лідеру нації! Пишаюсь своїм народом і всім серцем зараз разом із вами.

Разом – ми сила.