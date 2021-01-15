Звездная мамочка Светлана Тарабарова устроила семейный выход по случаю снега и настоящей зимы. Вместе с сестрой, племянниками и детьми певица вышла на прогулку и очаровала сеть фото с дочкой в коляске.

Рождественские праздники Светлана Тарабарова провела в семейном кругу. В новый просторный дом она пригласила сестру Галину с детьми, которая гостит у звезды до сих пор. Родные устроили семейный выход, который артистка показала в инстаграме.

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На днях по всей Украине впервые в 2021 году выпал снег. Поэтому Светлана Тарабарова с сестрой собрались на дневную прогулку и покатали детей на санках в закрытом коттеджном комплексе. От зимних развлечений были в восторге не только малыши, но и мамы.

Фото Светланы Тарабаровой с дочкой

Для выхода знаменитость выбрала комфортный зимний образ. Она надела длинный белый пуховик, который соединила с черными брюками и угги с мехом. Образ певица дополнила светлой полосатой шапкой с помпоном. Она гуляла без косметики и с распущенными волосами. Стоит добавить, что Светлана Тарабарова не стесняется демонстрировать естественную красоту, поэтому часто предстает перед почти 600-тысячной аудиторией без макияжа.

Звездная мамочка сфотографировалась с дочкой Марией, которой вскоре исполнится четыре месяца. Девочка позировала в стильной светлой коляске. Тарабарова довольно часто делится семейными кадрами с крохой, однако не показывает ее лицо публике.

"Снег. Наконец", – лаконично подписала артистка трогательное фото.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото Instagram / @tarabarova