На санках: Світлана Тарабарова показала зимові розваги з сином – фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вкотре зачарувала мережу серією яскравих світлин. Цього разу зіркова матуся показала, як разом із сином каталася на санках.

Джерело: інстаграм Світлани Тарабарової

Поки ще не весь сніг розтанув, Світлана вирішила разом із синочком Іваном покататися на санках. Щоб назавжди запам'ятати ці чудові зимові миті, артистка зробила декілька яскравих світлин.

Дивіться також Світлана Тарабарова замилувала мережу фотографією сина і доньки

Світлана Тарабарова з сином на санках

Виконавиця влаштувала катання біля власного заміського будинку, що розташований недалеко від Києва. Тарабарова позувала разом з Іваном, сидячи на санках на засніженій вулиці, та щиро раділа.

Для зимової розваги дівчина обрала сині спортивні штани та світлу куртку. Поєднала таке вбрання з чорними угами. Довершила повсякденний зимовий образ шапкою. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику, показала натуральну красу.

Іван позував у чорних штанах, шапці, коричневих рукавицях, червоній куртці та сірому взутті. Він усміхався та робив кумедні вирази обличчя.

Ви вже каталися на саночках у цьому році? Я – так! Під Києвом сніг вже тане, проте за прогнозами синоптиків найближчим часом знову будуть снігопади та мороз. Я полюбила зиму, коли народився цей хлопчик. Він то сніг хоче з'їсти, то маму покатати. З ним завжди весело,

– написала знаменитість в публікації.



Світлана Тарабарова з сином на санках / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з сином на санках / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з сином на санках / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової