Світлана Тарабарова показала, як прибирає з сином: миловидні кадри

Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова з дитинства привчає сина до чистоти. Вона показала шанувальникам, як разом з маленьким Іваном прибирає.
Світлана Тарабарова продовжує ділитися з шанувальниками новинами з особистого життя. Днями зіркова матуся показала, як з первістком пилососила у заміському будинку.
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Артистка нещодавно переїхала у новий заміський будинок, тому побутових справ стало більше. У прибиранні їй вже допомагає первісток Іван. Він разом із матусею пилососив, а вона показала ці милі миті прихильникам.
Для прибирання Світлана одягнула джинсовий комбінезон та коричневі домашні тапки. Яскраве волосся зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж. Маленький Іван позував поруч з найріднішою у стильних штанах, білій майці та бежевій сорочці.
Судячи з фото, хлопчикові дуже подобається прибирати та допомагати своїй матусі.
Світлана Тарабарова прибирає з сином / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової
"Снігови замети – кращий час аби залишитися вдома та провести час із дітьми. А що може об'єднати родину краще за спільне прибирання? Наразі, після ремонту є дуже багато пилу, навіть після генеральних прибирань. Кажуть, що пил осідатиме ще місяць точно.Ми з Іваном, як завжди, на варті чистоти. Тільки своїм прикладом можна навчити дитину бути охайною і піклуватися про місце, де ти живеш. Головне, робити це з дітками в ігровій формі", – написала у публікації Тарабарова.
Світлана Тарабарова прибирає з сином / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової