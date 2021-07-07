Світлана Тарабарова показала стильний образ в аеропорту: фото

Популярна співачка Світлана Тарабарова похизувалася стильним образом в аеропорту. Зірка відправилася у відпустку й сфотографувалася у комфортному вбранні, яке чудово підійде для теплих літніх днів.

Виконавиця відправилася на омріяний відпочинок з коханим. Світлана зізналася, що сумує за дітками, проте дуже хоче провести час вдвох з чоловіком.

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Повсякденний образ Світлани Тарабарової

Для польоту зірка обрала стильне та водночас комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в аеропорту. Світлана зображена на фотографіях у тонких широких штанах молочного кольору, жовтому топі та сорочці, яку зав'язала на талії. Такий look артистка поєднала з білими кросівками.

Волосся Тарабарова вклала рівно і деякі пасма зчепила ззаду. На обличчі вона зробила ледь помітний макіяж. Серед аксесуарів повсякденний аутфіт співачки довершили сережки, браслети, сонцезахисні окуляри та рюкзак.

Вже давно забуте для мене відчуття – летовище. Скажу відверто, весь цей час, поки триває пандемія, я боялась літати просто заради подорожей. Але заради улюбленої справи забула про всі страхи,

– заінтригувала Тарабарова.

Ймовірно, виконавиця поєднає відпочинок з роботою. Влітку вона продовжує активно працювати, щоб вже зовсім скоро тішити шанувальників музичними новинками.

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