Світлана Тарабарова показала стильний образ в аеропорту: фото
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Популярна співачка Світлана Тарабарова похизувалася стильним образом в аеропорту. Зірка відправилася у відпустку й сфотографувалася у комфортному вбранні, яке чудово підійде для теплих літніх днів.
Виконавиця відправилася на омріяний відпочинок з коханим. Світлана зізналася, що сумує за дітками, проте дуже хоче провести час вдвох з чоловіком.
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Повсякденний образ Світлани Тарабарової
Для польоту зірка обрала стильне та водночас комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в аеропорту. Світлана зображена на фотографіях у тонких широких штанах молочного кольору, жовтому топі та сорочці, яку зав'язала на талії. Такий look артистка поєднала з білими кросівками.
Волосся Тарабарова вклала рівно і деякі пасма зчепила ззаду. На обличчі вона зробила ледь помітний макіяж. Серед аксесуарів повсякденний аутфіт співачки довершили сережки, браслети, сонцезахисні окуляри та рюкзак.
Вже давно забуте для мене відчуття – летовище. Скажу відверто, весь цей час, поки триває пандемія, я боялась літати просто заради подорожей. Але заради улюбленої справи забула про всі страхи,
– заінтригувала Тарабарова.
Ймовірно, виконавиця поєднає відпочинок з роботою. Влітку вона продовжує активно працювати, щоб вже зовсім скоро тішити шанувальників музичними новинками.
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