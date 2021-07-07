Исполнительница отправилась на желанный отдых с любимым. Светлана призналась, что скучает по детям, но очень хочет провести время вдвоем с мужем.

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Повседневный образ Светланы Тарабаровой

Для полета звезда выбрала стильное и одновременно комфортное платье. Она позировала на камеру в аэропорту. Светлана предстала на фотографиях в тонких широких штанах молочного цвета, желтом топе и рубашке, которую завязала на талии. Такой look артистка совместила с белыми кроссовками.

Волосы Тарабарова уложила ровно и некоторые пряди сцепила сзади. На лице она сделала едва заметный макияж. Среди аксессуаров повседневный аутфит певицы завершили серьги, браслеты, солнцезащитные очки и рюкзак.

Уже давно забытое для меня ощущение – аэродром. Скажу откровенно, все это время, пока идет эпидемия, я боялась летать просто ради путешествий. Но ради любимого дела забыла обо всех страхах,

– заинтриговала Тарабарова.

Вероятно, исполнительница совместит отдых с работой. Летом она продолжает активно работать, чтобы уже совсем скоро радовать поклонников музыкальными новинками.

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