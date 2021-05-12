Світлана Тарабарова підкорила яскравим образом у рожевій спідниці: фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова похизувалася стильним аутфітом. Для зйомок вона обрала яскравий look, головним акцентом якого стала рожева спідниця.

Зіркова матуся Світлана Тарабарова через декілька місяців після пологів демонструє розкішну фігуру в стильних аутфітах. Днями вона поділилася серією ефектних кадрів зі знімального майданчика.

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Стильний look Світлани Тарабарової

Артистка постала перед камерою у вбранні, яке гарно підкреслило її струнку фігуру. Світлана одягнула рожеву спідницю, що оголила довгі стрункі ніжки. Також на виконавиці бачимо чорний топ та білу атласну блузку.

Ефектний look дівчина поєднала з блискучими босоніжками на підборах. Руде волосся Тарабарова вклала у зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і персиковою помадою на губах, що гармонійно доповнювали образ. Довершила аутфіт довгими рожевими сережками й підвіскою.

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Оскільки Світлана диктує тренди українським модницям та щоразу показує варіанти неординарних та яскравих образів, які підкреслюють особистість, то й така публікація не залишилася без уваги аудиторії її підписників.