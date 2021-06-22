Світлана Тарабарова підкорила літнім образом у молочному костюмі: фото

Співачка Світлана Тарабарова теплого літнього вечора у вихідний насолодилася джазовим концертом на свіжому повітрі. На захід вона приїхала в костюмі молочного кольору з легкої тканини.

Карантинні обмеження послабили й тепер культурна індустрія повертається. Зокрема на літо заплановано багато концертів, які додадуть яскравих фарб у теплі сонячні дні.

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Світлана Тарабарова не втрачає жодної нагоди насолодитися музикою та з радістю відвідує концерти. Днями вона побувала в одному з київських ботанічних садів, де відбувся джазовий концерт просто неба.

Літній look Світлани Тарабарової

На подію зірка прибула в молочному костюмі з легкої тканини, що складався з довгої спідниці з вирізом спереду та вкороченої блузки з довгими рукавами. Талію підкреслював тонкий тканинний ремінець у тон вбрання. Такий look Тарабарова поєднала зі стильним білим взуттям.

Яскраве волосся Світлана вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з персиковою помадою на губах. Довершила аутфіт чорною сумочкою через плече.

"Який неймовірний був вечір джазу у розаріумі", – написала виконавиця під фото.

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У коментарях прихильники Тарабарової засипають її компліментами.