Карантинные ограничения ослабили и теперь культурная индустрия возвращается. В частности на лето запланировано много концертов, которые добавят ярких красок в теплые солнечные дни.

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Светлана Тарабарова не упускает ни одного случая насладиться музыкой и с радостью посещает концерты. На днях она побывала в одном из киевских ботанических садов, где состоялся джазовый концерт под открытым небом.

Летний look Светланы Тарабаровой

На событие звезда прибыла в молочном костюме из легкой ткани, что состоял из длинной юбки с вырезом спереди и укороченной блузки с длинными рукавами. Талию подчеркивал тонкий тканевый ремешок в тон наряду. Такой look Тарабарова соединила со стильной белой обувью.

Яркие волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с персиковой помадой на губах. Довершила аутфит черной сумочкой через плечо.

"Какой невероятный был вечер джаза в розариуме", – написала исполнительница под фото.

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В комментариях поклонники Тарабаровой засыпают ее комплиментами.