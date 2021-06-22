Карантинные ограничения ослабили и теперь культурная индустрия возвращается. В частности на лето запланировано много концертов, которые добавят ярких красок в теплые солнечные дни.
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Светлана Тарабарова не упускает ни одного случая насладиться музыкой и с радостью посещает концерты. На днях она побывала в одном из киевских ботанических садов, где состоялся джазовый концерт под открытым небом.
Летний look Светланы Тарабаровой
На событие звезда прибыла в молочном костюме из легкой ткани, что состоял из длинной юбки с вырезом спереди и укороченной блузки с длинными рукавами. Талию подчеркивал тонкий тканевый ремешок в тон наряду. Такой look Тарабарова соединила со стильной белой обувью.
Яркие волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с персиковой помадой на губах. Довершила аутфит черной сумочкой через плечо.
"Какой невероятный был вечер джаза в розариуме", – написала исполнительница под фото.
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В комментариях поклонники Тарабаровой засыпают ее комплиментами.
- "Вы красавица!"
- "Супер!"
- "Светлана, вы красавица! Обожаю вас!"
- "Невероятная! Такая чувственная, стильная и нежная!"
- "Вы, как всегда, очень красиво выглядите! Положительные и яркие! Люблю вас и уважаю!"