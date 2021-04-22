Світлана Тарабарова підкорила бездоганним образом у молочному костюмі: фото

Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками новим фото. Вона продемонструвала елегантний образ та захопила мережу.
Успішна українська артистка поділилась черговою серією світлин на особистій сторінці в інстаграмі. Вона щоразу показує стильні та лаконічні образи, що можуть підійти кожній.
До теми Світлана Тарабарова замилувала новим фото з маленькою донечкою
Образ Світлани Тарабарової
Знаменитість влаштувала розкішну фотозйомку на одному з дахів у Києві, тому кадри виглядали надзвичайно ефектно. Вона постала перед камерою у вишуканому молочному костюмі, що складався з нешироких штанів та оригінального жакета з поясом, який вдало підкреслював тендітну талію.
Світлана Тарабарова поєднала вбрання із білосніжними кедами, що зробило образ ще більш стильним. Вона доповнила look сережками-камінцями та тонким сріблястим ланцюжком з підвіскою.
Зірка розпустила та випрямила яскраве волосся, що завжди є родзинкою образів Тарабарової. На обличчі співачка зробила легкий макіяж, вирівнявши тон лиця, підкресливши очі тушшю й нафарбувавши губи помадою.
"Відчула момент", – прокоментувала серію кадрів Світлана Тарабарова.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Шанувальників захопила зйомка знаменитості. Безліч користувачів поділилися враженнями у коментарях під фото:
- "Найкраща";
- "Костюмчик – вогонь. Супер";
- "Красуня";
- "Ти дуже красива";
- "Дуже позитивна, красива, природня";
- "Ви прекрасна";
- "Чудова".