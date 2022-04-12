Світлана Тарабарова опинилася під крапельницею: фото з лікарні в Івано-Франківську
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Через війну Світлана Тарабарова виїхала з Києва до друзів в Івано-Франківськ. На Заході вона записувала пісні, виступала та їздила з концертами до військових. Однак опинилася на лікарняному ліжку через нерви та "синдром вцілілого".
31-річна Світлана Тарабарова налякала прихильників фото під крапельницею. З лікарні вона звернулася до півмільйонної аудиторії з проханням берегти себе.
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Звучить банально, але – люди, бережіть себе! Де б ви не були та що б не робили, пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Звісно, війна, і всі ми зараз солдати, і не час скиглити. Тож просто бережіть себе,
– нагадала Світлана Тарабарова.
Співачка натякнула, що в лікарні опинилася через "синдром вцілілого" і нервове виснаження, з яким сьогодні стикаються тисячі українців. Проте зірка поспішила додати, що з нею вже все гаразд.
"Зі мною вже все плюс-мінус добре, криза минула, дякую за хвилювання. Просто пильнуйте і шануйте себе зараз максимально", – написала Тарабарова й оптимістично додала, що заспіває на волонтерських концертах усім, хто чекав.
Світлана Тарабарова в лікарні в Івано-Франківську / Фото з інстаграму співачки"Синдром вцілілого" – це почуття провини за те, що людині вдалося вижити у складній ситуації, яку не змогли пережити решта.
У коментарях Світлану Тарабарову підтримав ледь не весь український шоу-біз:
- Христина Решетник: "О, Боже! Дорогенька, тримайся! І одужуй скоріше";
- Ірина Федишин: "Якнайшвидшого тобі одужання";
- Слава Дьомін: "Одужуй, мала";
- Мята: "Свєтік, не здумай, тримайся. Швидкого одужання";
- Nino Basilaya: "Одужуйте";
- Арам Арзуманян: "Скорішого одужання тобі".
Повний текст публікації Світлани Тарабарової:
Певно звучить банально, але – люди, бережіть себе! Де б ви не були та що б не робили, пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Або тіло знайде спосіб нагадати вам про те… І хоч довелося перенести кілька волонтерських виступів, ми обов'язково зустрінемося з усіма, хто чекав.
Звісно, війна, і всі ми зараз солдати, і не час скиглити. Тож просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, аби почитати про "синдром вцілілого", про важливість відновлення нервової системи та тіла, аби не втрачати потім 5 днів на лікування.
P.S. Окрема подяка лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Ви диво. Зі мною вже все плюс-мінус добре, криза минула, дякую за хвилювання. Просто пильнуйте і шануйте себе зараз максимально.