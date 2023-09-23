Набули статусу багатодітної сім'ї: Тарабарова зізналася, чи хоче її чоловік виїхати за кордон

Весною співачка Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар, стали батьками донечки Поліни. Це їхня третя дитина. Також зіркові батьки виховують сина Івана та доньку Марію.

Тепер після набуття статусу багатодітної сім'ї чоловік артистки може безперешкодно покидати Україну. Тож днями виконавиця, зізналася, чи планує Олексій це робити.

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Чи планує Світлана Тарабарова виїжджати за кордон з чоловіком

З початком повномасштабного вторгнення правила виїзду за межі України дещо змінилися. Так, покидати країну під час воєнного стану чоловікам у віці з 18 до 60 років заборонено. Втім, є винятки – батьки трьох або більше дітей віком до 18 років можуть безперешкодно виїжджати.

Після народження донечки Поліни Олексій Бондар має право покинути Україну цілком законно. Втім, виконавиця зауважила, що вони з чоловіком не планують цього робити.

Ми тут потрібні. Я багато чого роблю фізично тут заради нашої спільної перемоги та майбутнього, тому я потрібна фізично тут,

– зазначила Світлана.

Інтерв'ю зі Світланою Тарбаровою: дивіться відео онлайн

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