Набули статусу багатодітної сім'ї: Тарабарова зізналася, чи хоче її чоловік виїхати за кордон
Джерело:"Точка опори"
Весною співачка Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар, стали батьками донечки Поліни. Це їхня третя дитина. Також зіркові батьки виховують сина Івана та доньку Марію.
Тепер після набуття статусу багатодітної сім'ї чоловік артистки може безперешкодно покидати Україну. Тож днями виконавиця, зізналася, чи планує Олексій це робити.
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Чи планує Світлана Тарабарова виїжджати за кордон з чоловіком
З початком повномасштабного вторгнення правила виїзду за межі України дещо змінилися. Так, покидати країну під час воєнного стану чоловікам у віці з 18 до 60 років заборонено. Втім, є винятки – батьки трьох або більше дітей віком до 18 років можуть безперешкодно виїжджати.
Після народження донечки Поліни Олексій Бондар має право покинути Україну цілком законно. Втім, виконавиця зауважила, що вони з чоловіком не планують цього робити.
Ми тут потрібні. Я багато чого роблю фізично тут заради нашої спільної перемоги та майбутнього, тому я потрібна фізично тут,
– зазначила Світлана.
Інтерв'ю зі Світланою Тарбаровою: дивіться відео онлайн
Що відомо про третю вагітність Світлани Тарабарової: головне
- 10 листопада 2022 року співачка приголомшила шанувальників новиною про вагітність. У розпал повномасштабного вторгнення звістка про майбутнє материнство спочатку налякала виконавицю. Однак Світлана запевняє, що саме ця дитина стала порятунком для її родини.
- Батьки виконавиці, які на той час перебували в окупації, негативно відреагувала на вагітність. Зокрема, мама Тарабарової сказала, що артистка безвідповідальна. Втім, згодом вона перепросила, оскільки нервувала через велику війну в країні. Зараз бабуся дуже любить внучку і в них прекрасні взаємини.
- Світлана Тарабарова зізналась, що старшим дітям про свою вагітність розповіла майже одразу: "Ми посадили їх і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк. Вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із дитиною і цілувати животик – а у мене на очах були сльози від щастя".
- Вагітність знаменитості не проходила без труднощів. Зокрема, у неї був сильний токсикоз. Крім того, артистку турбувало безсоння.
- 19 квітня 2023 року співачка народила донечку. Її багатодітні батьки назвали Поліною. Дівчинка з'явилася на світ з вагою 3,8 кілограма, а зростом 54 сантиметри. Народжувала артистка у приватному пологовому будинку, де з'явилася на світ її старша донечка Марія.