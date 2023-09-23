Теперь после получения статуса многодетной семьи муж артистки может беспрепятственно покидать Украину. Поэтому на днях исполнительница призналась, планирует ли Алексей это делать.

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Планирует ли Светлана Тарабарова выезжать за границу с мужем

С началом полномасштабного вторжения правила выезда за пределы Украины несколько изменились. Так, покидать страну во время военного положения мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет запрещено. Но есть исключения – родители троих или более детей младше 18 лет могут беспрепятственно уезжать.

После рождения дочери Полины Алексей Бондарь имеет право покинуть Украину вполне законно. Однако исполнительница отметила, что они с мужем не намерены этого делать.

Мы здесь нужны. Я многое делаю физически здесь ради нашей общей победы и будущего, поэтому я нужна физически здесь,

– отметила Светлана.

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