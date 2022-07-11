Тарабарова з Сєргою і Галичем провела концерт для військових: спільне фото зірок

11 липня 2022 , 10:20
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Джерело:

інстаграм Світлани Тарабарової

Українські артисти спільно провели концерт для захисників. Світлана Тарабарова, Коля Сєрга і Женя Галич зробили символічне спільне фото.

Українські зірки продовжують виступати для захисників. Днями для спільного концерту зустрілось одразу троє зірок – Світлана Тарабарова, Коля Сєрга і Женя Галич.

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Коля Сєрга розповів, що Світлана Тарабарова приєдналась до його проєкту "Культурний десант" і виступила для військових. 

Поїхала з нами одразу з потягу грати для бойових хлопців. Відіграли три потужних концерти, після чого вона поїхала побачити своїх дітей,
– поділився музикант. 


Коля Сєрга про благодійні концерти / Фото з інстаграм-сторіз

Світлана Тарабарова також опублікувала спільне промовисте фото та лаконічно прокоментувала їхню зустріч: "Справжні. Пишаюсь. Честь".

У коментарях шанувальники у захваті від спільного фото знаменитостей:

  • "Ви чудові, талановиті і справжні! Пишаюсь";
  • "Друзі, ви чудові, дякую велике вам за все";
  • "Ось це достойний вчинок достойної людини";
  • "Справжні, мужні, талановиті. Трійця українців з великої літери";
  • "Пишаюся усіма чоловіками і жінками, дівчатами і хлопцями, хто став на захисті Батьківщини".
Автор: Марія Касій