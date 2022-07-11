Тарабарова з Сєргою і Галичем провела концерт для військових: спільне фото зірок
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Українські артисти спільно провели концерт для захисників. Світлана Тарабарова, Коля Сєрга і Женя Галич зробили символічне спільне фото.
Українські зірки продовжують виступати для захисників. Днями для спільного концерту зустрілось одразу троє зірок – Світлана Тарабарова, Коля Сєрга і Женя Галич.
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Коля Сєрга розповів, що Світлана Тарабарова приєдналась до його проєкту "Культурний десант" і виступила для військових.
Поїхала з нами одразу з потягу грати для бойових хлопців. Відіграли три потужних концерти, після чого вона поїхала побачити своїх дітей,
– поділився музикант.
Коля Сєрга про благодійні концерти / Фото з інстаграм-сторіз
Світлана Тарабарова також опублікувала спільне промовисте фото та лаконічно прокоментувала їхню зустріч: "Справжні. Пишаюсь. Честь".
У коментарях шанувальники у захваті від спільного фото знаменитостей:
- "Ви чудові, талановиті і справжні! Пишаюсь";
- "Друзі, ви чудові, дякую велике вам за все";
- "Ось це достойний вчинок достойної людини";
- "Справжні, мужні, талановиті. Трійця українців з великої літери";
- "Пишаюся усіма чоловіками і жінками, дівчатами і хлопцями, хто став на захисті Батьківщини".