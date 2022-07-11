Украинские звезды продолжают выступать для защитников. На днях для совместного концерта встретились сразу три звезды – Светлана Тарабарова, Коля Серга и Женя Галич.

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Коля Серга рассказал, что Светлана Тарабарова присоединилась к его проекту "Культурный десант" и выступила для военных.

Поехала с нами сразу из поезда играть для боевых ребят. Отыграли три мощных концерта, после чего она уехала увидеть своих детей,

– поделился музыкант.



Коля Серга о благотворительных концертах / Фото с инстаграм-сториз

Светлана Тарабарова также опубликовала общее красноречивое фото и лаконично прокомментировала их встречу: "Настоящие. Горжусь. Честь".

В комментариях поклонники в восторге от общего фото знаменитостей: