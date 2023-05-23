"Скасовувати не будемо": в Osocor Residence пояснили скандал з концертом Лободи для "Охматдиту"

Днями в мережі розгорівся скандал через анонсований концерт співачки Світлани Лободи для дитячої лікарні "Охматдит". У медичному закладі заявили, що вперше чують про такий концерт. Організатори Osocor Residence пояснили ситуацію з концертом Лободи.

Раніше цей комплекс Osocor Residence анонсував 25 серпня благодійний концерт співачки Світлани Лободи, щоб зібрати кошти на ремонт відділення лікарні. Проте в медичній установі заявили, що з ними не було узгоджено ні концерт, ні афішу.

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В Osocor Residence пояснили скандал

Організація вперше дала офіційний коментар щодо благодійного концерту Світлани Лободи. Там заявили, що скасовувати подію не будуть.

За словами представників комплексу, Лобода після повномасштабного вторгнення неодноразово демонструвала чітку проукраїнську позицію, а її благодійну діяльність підкріплено документальними доказами.

Osocor Residence завжди ретельно підходить до вибору артистів, які беруть участь у наших благодійних заходах. Усі артисти, яких ми запрошуємо виступити на сцені Osocor сьогодні повинні мати чітку проукраїнську позицію та відповідати нашим критеріям,

– заявили організатори.

Що ж до скандалу з "Охматдитом", то в Osocor Residence стверджують, що ніколи не узгоджують з ними артистів та афіші благодійних концертів, а всі кошти передають через посередників, зокрема благодійний фонд "Добро".

"Ми ніколи не затверджуємо з "Охматдит" артистів та афіші. Кошти на закриття їх потреб за фіксованою процедурою передаємо через благодійний фонд "Добро", який є автором проєкту по реконструкції ЛОР-відділення в "Охматдит", – кажуть організатори.

У відомстві також додали, що їхнє завдання – об'єднувати тих, хто готовий стати одним фронтом проти ворога. На їх думку, справжній патріотизм – це цілеспрямоване протистояння злу в ім'я України.

Але людей це пояснення дуже обурило, вони продовжують критикувати комплекс. Зокрема, у коментарях люди запитують, чи можливо обійтися на онцерті без Світлани Лободи. Що пишуть українці:

"А ваш власник не може допомогти лікарні без Світлани (Лободи – 24 Канал)?"

"Неадекватна позиція. Яка Лобода? Майте честь і позицію, а не просто бажання заробити. Який сором".

"Ок, обʼєднання так обʼєднання. Ви ж не проти, якщо усі бажаючі обʼєднуватись прийдуть?"

"Просто наплювали в обличчя цілій українській спільноті. Тисячі людей вам кажуть, що це їм бридко, боляче, максимально недоречно".

"Так звана вами "чітка позиція" в неї з'явилася в 2022 році, а до того їй нічого не заважало розважати росіян і давати там концерти… І не прикривайтеся благодійністю, майте совість і не спекулюйте хворими дітьми".

"А в нас більше немає ніяких артистів окрім Лободи? Що за дичина! Зробіть концерт з новими обличчями, українськими артиста, які з 2014 року знали, що йде війна!"

"Ну ви і зашкварні чєрті. Обʼєднувати ваша мета? Ви хоч би голову включили".

"Починаючи з 2014 лобода брала участь у пропагандійській діяльності росії проти України ("Пусть говорят"). Близько 15 тисяч людей загинуло, коли росіян захопила частину Донецької і Луганської областей, а також окупація Криму".

В Osocor Residence наголосили, що це відділення лікарні знаходиться в жахливому стані та потребує ремонту. Вартість робіт – 250 000 доларів.

Скандал з концертом Світлани Лободи: що відомо