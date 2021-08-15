Артистка, яка після подій 2014 року продовжує концерту діяльність в Росії, наважилась публічно виступити в Україні. 38-річна Світлана Лобода зібрала фанів в одеському клубі Ibiza Beach Club, який встиг оскандалитися через запрошення російських зірок.

Гаряча тема Скандальна Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою

На концертному майданчику співачка з'явилась у супроводі кількох охоронців і люб'язно фотографувалась з шанувальниками.

Світлана Лобода з фанами в Одесі / Фото з інстаграму співачки

Як повідомляли організатори, на заході був sold out – усі квитки розпродали. Про це свідчила величезна черга на вході до клубу. Ані провокацій, ані протестів в Одесі не було. Однак концертне шоу Лободи все ж затримали на три години, тоді як сама програма тривала півтори.

Зазначимо, останні публічні виступи Світлани Лободи в Україні, 2016 та 2017 років, не обходилися без провокацій. Громадські активісти або блокували зал і не пускали глядачів, або скандували "ганьба", або закидували гастролерку рублями та гільзами.

Що Світлана Лобода говорила про Україну

Зі сцени Світлана Лобода розповіла про любов до Одеси й України. Вона захотіла, щоб українці пишалися нею незалежно від того, де вона виступає.

"Я в чудовому місті, яке обожнюю, в якому провела свою юність. Я дуже рада, що сьогоднішній вечір відбувся. Саме в цій країні моє коріння, саме тут я народилася. Тут живуть мої батьки, сім'я, мої близькі люди, бабусі й дідусі. І кожен раз, виступаючи в різних країнах, я хочу, щоб мною пишалися, хочу, щоб дивилися і думали: "Яка красуня, але ж вона наша", – заявила співачка.

Знаменитість додала, що вона, як і всі люди, може помилятися. Схоже, Лобода мала на увазі регулярні концерти в Росії. Гастролерка щиро сподівається, що концерт в Одесі повпливає на її статус в Україні.

Навіть, якщо часом ми помиляємося, істина завжди буде видна. Я дуже хочу, щоб відсьогодні багато змінилося. Воно вже змінилося, але далі буде ще краще,

– повідомила Світлана Лобода.

Світлана Лобода на концерті в Одесі: дивіться відео онлайн

Зазначимо, Світлана Лобода, яка хоче повернути любов українців, не планує зав'язувати з гастролями в Росії. На пару з Софією Ротару вона з'явиться на "Новій хвилі" в Сочі.