Скандальна Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою

Співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, презентувала пісню Indie Rock (Vogue) українською мовою. Також артистка випустила цю композицію російською. Цікаво те, що прем'єра відбулася напередодні виступу Лободи в Сочі.

Світлана Лобода виступить з новою піснею в Сочі. Там вона стане учасницею Дня прем'єр "Нової хвилі", який запланований на 24 серпня.

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Україномовна пісня Світлани Лободи

Артистка розповідала про цю презентацію на українських радіостанціях, які нещодавно відвідала. Тепер вона поділилася з шанувальниками повною версією композиції.

Текст публікації Світлани Лободи:

Сьогоднішня прем'єра для мене особлива. У ній все трішки вперше. Вперше я випускаю реліз одразу двома мовами – російською та українською. Вперше ви допомагаєте з вибором назв і я вирішила їх об'єднати. Вперше я так довірилася режисеру, з яким працювала, і він оголив мене до самої суті. А поки слухайте на всіх цифрових майданчиках Indie Rock (Vogue).

Зазначимо, Світлана Лобода активно розвиває кар'єру в Росії й водночас анонсує концерти в Україні. Вже в суботу, 14 серпня, російська гастролерка приїде в Одесу, де виступить в нічному клубі Ibiza.