Пробила чергове дно: Лобода заступилася за таксиста, який відмовився спілкуватися українською

Скандальна співачка Світлана Лобода неочікувано заявила, що готова взяти на роботу таксиста з Києва, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. Українців обурив такий вчинок артистки.

Раніше таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися українською. Натомість Світлана Лобода підтримала чоловіка.

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Лобода готова взяти таксиста на роботу

Відповідну заяву співачка зробила в інстаграм-сторіс. Світлана Лобода опублікувала відео з тим самим таксистом, у якому він ламаною українською мовою відповідає на закиди хейтерів.

Я готова цього хлопця взяти на роботу,

– підписала відео російською мовою Лобода.

Своє рішення артистка не пояснила. Чи дійсно Світлана Лобода запросить його працювати водієм – невідомо.



Лобода готова взяти таксиста на роботу / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Співачку розкритикували

Після такого вчинку Лободу захейтили. Зокрема, блогер Богдан Беспалов, який раніше говорив, що Лобода заслужила другого шансу, тепер переконаний, що їй не місце в Україні.

Все, що треба знати про Лободу – шматок лайна. Я був одним з небагатьох, хто довго підтримував її у медіапросторі Лободу. Але Світлана забиває останні цвяхи в труну своєї кар'єри. Підтримавши таксиста, вона лише показала, що малороска,

– написав він.



Беспалов висловився про вчинок Лободи / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Що відомо про мовний скандал з таксистом у Києві

Днями у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. Натомість чоловік зупинив машину, виклав багаж і висадив жінок, а сам поїхав.

Згодом компанія Bolt, у якій працював таксист, повідомила, що чоловіка було звільнено і відсторонено від користування їхнім сервісом назавжди.

Проте знайшлися й ті, хто заступився за таксиста. Серед них – ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. Він заявив, що готовий допомогти таксисту грошима, поки той шукатиме нову роботу.

А депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко записав відео, у якому заявив, що таксист став "жертвою дискримінації за мовним принципом".

Водій таксі порушив статтю 30 Закону України "про державну мову". За це передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень.