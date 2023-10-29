Раньше таксист отказался везти пассажирок, которые попросили его общаться на украинском. Светлана Лобода поддержала мужчину.

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Лобода готова взять таксиста на работу

Соответствующее заявление певица сделала в инстаграмм-сторисе. Светлана Лобода опубликовала видео с тем же таксистом, в котором он на ломаном украинском языке отвечает на упреки хейтеров.

Я готова этого парня взять на работу,

– подписала видео на русском языке Лобода.

Свое решение артистка не объяснила. Действительно ли Светлана Лобода пригласит его работать водителем – неизвестно.



Лобода готова взять таксиста на работу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Певицу раскритиковали

После такого поступка Лободу захехтали. В частности, блогер Богдан Беспалов, ранее говоривший, что Лобода заслужила второй шанс, теперь убежден, что ей не место в Украине.

Все, что нужно знать о Лободе – кусок дерьма. Я был одним из немногих, кто долго поддерживал ее в медиапространстве Лобода. Но Светлана забивает последние гвозди в гроб своей карьеры. Поддержав таксиста, она лишь показала, что малороская,

– написал он.



Беспалов высказался о поступке Лободы / Скриншот из его инстаграмм-сторис

Справка! Водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "О государственном языке". За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен.

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