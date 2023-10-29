Раньше таксист отказался везти пассажирок, которые попросили его общаться на украинском. Светлана Лобода поддержала мужчину.
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Лобода готова взять таксиста на работу
Соответствующее заявление певица сделала в инстаграмм-сторисе. Светлана Лобода опубликовала видео с тем же таксистом, в котором он на ломаном украинском языке отвечает на упреки хейтеров.
Я готова этого парня взять на работу,
– подписала видео на русском языке Лобода.
Свое решение артистка не объяснила. Действительно ли Светлана Лобода пригласит его работать водителем – неизвестно.
Лобода готова взять таксиста на работу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Певицу раскритиковали
После такого поступка Лободу захехтали. В частности, блогер Богдан Беспалов, ранее говоривший, что Лобода заслужила второй шанс, теперь убежден, что ей не место в Украине.
Все, что нужно знать о Лободе – кусок дерьма. Я был одним из немногих, кто долго поддерживал ее в медиапространстве Лобода. Но Светлана забивает последние гвозди в гроб своей карьеры. Поддержав таксиста, она лишь показала, что малороская,
– написал он.
Беспалов высказался о поступке Лободы / Скриншот из его инстаграмм-сторис
Что известно о скандале с таксистом в Киеве
- На днях в Киеве таксист отказался обслуживать пассажирок на украинском языке. Мужчина остановил машину, выложил багаж и высадил женщин, а сам уехал.
- Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина был уволен и отстранен от пользования их сервисом навсегда.
- Однако нашлись и те, кто вступился за таксиста. Среди них – эксрадник Офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что готов помочь таксисту деньгами, пока тот будет искать новую работу.
- А депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко записал видео, в котором заявил, что таксист стал "жертвой дискриминации по языковому принципу".