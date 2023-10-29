Раніше таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися українською. Натомість Світлана Лобода підтримала чоловіка.

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Лобода готова взяти таксиста на роботу

Відповідну заяву співачка зробила в інстаграм-сторіс. Світлана Лобода опублікувала відео з тим самим таксистом, у якому він ламаною українською мовою відповідає на закиди хейтерів.

Я готова цього хлопця взяти на роботу,

– підписала відео російською мовою Лобода.

Своє рішення артистка не пояснила. Чи дійсно Світлана Лобода запросить його працювати водієм – невідомо.



Лобода готова взяти таксиста на роботу / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Співачку розкритикували

Після такого вчинку Лободу захейтили. Зокрема, блогер Богдан Беспалов, який раніше говорив, що Лобода заслужила другого шансу, тепер переконаний, що їй не місце в Україні.

Все, що треба знати про Лободу – шматок лайна. Я був одним з небагатьох, хто довго підтримував її у медіапросторі Лободу. Але Світлана забиває останні цвяхи в труну своєї кар'єри. Підтримавши таксиста, вона лише показала, що малороска,

– написав він.



Беспалов висловився про вчинок Лободи / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Довідка! Водій таксі порушив статтю 30 Закону України "про державну мову". За це передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

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