Раніше таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися українською. Натомість Світлана Лобода підтримала чоловіка.
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Лобода готова взяти таксиста на роботу
Відповідну заяву співачка зробила в інстаграм-сторіс. Світлана Лобода опублікувала відео з тим самим таксистом, у якому він ламаною українською мовою відповідає на закиди хейтерів.
Я готова цього хлопця взяти на роботу,
– підписала відео російською мовою Лобода.
Своє рішення артистка не пояснила. Чи дійсно Світлана Лобода запросить його працювати водієм – невідомо.
Лобода готова взяти таксиста на роботу / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Співачку розкритикували
Після такого вчинку Лободу захейтили. Зокрема, блогер Богдан Беспалов, який раніше говорив, що Лобода заслужила другого шансу, тепер переконаний, що їй не місце в Україні.
Все, що треба знати про Лободу – шматок лайна. Я був одним з небагатьох, хто довго підтримував її у медіапросторі Лободу. Але Світлана забиває останні цвяхи в труну своєї кар'єри. Підтримавши таксиста, вона лише показала, що малороска,
– написав він.
Беспалов висловився про вчинок Лободи / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Що відомо про мовний скандал з таксистом у Києві
- Днями у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. Натомість чоловік зупинив машину, виклав багаж і висадив жінок, а сам поїхав.
- Згодом компанія Bolt, у якій працював таксист, повідомила, що чоловіка було звільнено і відсторонено від користування їхнім сервісом назавжди.
- Проте знайшлися й ті, хто заступився за таксиста. Серед них – ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. Він заявив, що готовий допомогти таксисту грошима, поки той шукатиме нову роботу.
- А депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко записав відео, у якому заявив, що таксист став "жертвою дискримінації за мовним принципом".