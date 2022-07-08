Світлана Лобода допомагатиме мешканцям Ірпеня: що зробить артистка

15 червня Світлана Лобода побувала в деокупованому Ірпені. Це рідне місто артистки, тому, коли вона побачила, що росіяни зробили з ним, вирішила допомогти хоча б якось.

Виконавиця оголосила, що вирушає в тур Європою та Сполученими Штатами Америки. Частина коштів з концертів буде спрямована на допомогу Ірпеню та його жителям.

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Світлана Лобода допомагатиме Ірпеню

З перших днів війни колишня гастролерка засудила війну росії проти України. Через деякий час після окупації рідного Ірпеня Лобода приїхала в місто, поспілкувалася з його мешканцями та на власні очі побачила масштаби руйнувань.

Тепер Світлана вирішила відправитися в тур містами Європи та США, щоб зібрати кошти для рідного міста.

Я хочу, щоб ви знали – частина коштів, зібраних на концертах, буде направлена на відновлення і допомогу жителям мого рідного міста Ірпінь,

– звернулася співачка до прихильників.

Наразі Лобода анонсувала концерти лише у двох містах:

12 серпня – Таллінн (Естонія, Mj Club);

14 серпня – Рига (Латвія, Wondersala).

Співачка готує нову концертну програму, якою потішить фанатів. Ймовірно, скоро міст у її гастрольному графіку побільшає. Зазначимо, що за час повномасштабної війни в Україні Лобода не анонсувала великі сольні концерти.