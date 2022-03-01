У кліпі "Антитіл" на пісню "Лови момент" є кадри ядерного вибуху, про який світ гуде з неділі, 27 лютого. В інтерв'ю "Настоящему Времени" Тарас Тополя порадив не бути легковажними до погроз Путіна, адже коли той вбиває цивільних і дітей, то може дійти й до ядерної зброї.

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"Для великої кількості українського народу ще з 2014-го року було зрозуміло, що Путін – вбивця, що Путін – це одурівший чорт. Це прояв зла у всьому світі. І прогнози для мене справджуються, на жаль. Я не хочу навіть думати про те, що станеться, але поки ядерна кнопка у цього оскаженілого орангутанга під рукою – світ має бути готовим до всього. І задача не лише України, а й усього цивілізованого світу – зупинити цю людину, забрати його від кнопки", – висловився Тарас Тополя.

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