"Світ грає у двоє воріт": Джамала розлютилася на Європу через російський газ

З перших тижнів війни Джамала гастролює Європою з концертами, де збирає шалені суми на підтримку України. Тож її як нікого іншого з шоу-бізу злить, що світ досі не відмовився від російських нафти та газу.

Хоч після 24 лютого Росію накрили шістьма пакетами санкцій, але за ці три місяці Європа заплатила їй понад 60 мільярдів доларів за енергоресурси. Тож Джамала закликала світ припинити фінансувати війну, терор і геноцид українського народу.

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Джамала розлютилася на Європу

"3 місяці після початку повномасштабної війни ми бачимо, що санкції душать економіку, але аж ніяк не зупиняють агресора. І тому поки Європа споживає російські енергоносії, а світові бренди продовжують оперувати на території РФ, її економіка й надалі буде працювати", – запевнила артистка.

Якщо ембарго, то повне ембарго. Немає часу для компромісів. Як не крути, але світ продовжує гру у двоє воріт. Інвестуючи в Росію, споживаючи російське, армія РФ й надалі матиме ресурс і сили нищити Україну,

– наголосила Джамала.

Свою емоційну публікацію вона доповнила роликом творчого об'єднання War Against War, в якому показано, що кожне кип'ятіння чайника, кожен шматок вугілля, кожна крапля пального вбивають і руйнують українські міста.

"Я б хотіла, щоб це відео розлетілось за межами України", – додала співачка.

У коментарях Джамалу підтримали українські та європейські фани:

"Скільки!? Скільки часу ще потрібно, щоб зрозуміти увесь трагізм? Світ! Чому?";

"Давайте разом зупинимо Росію";

"У політиці людяності не знайдеш… Лише звичайні люди мають достатньо людяності, щоб спробувати зупинити цю війну";

"Без слів все ясно й зрозуміло. Росія нищить Україну, і якщо її не зупинити, вона буде лізти далі. Зупинимо це разом".

Як Джамала допомагає Україні у війні з Росією

Нагадаємо, станом на початок квітня Джамала зібрала для України приголомшливу суму – 83 мільйони євро! Найбільше – 13,4 мільйона фунтів стерлінгів – на Concert For Ukraine у Бірмінгемі, Велика Британія.

На цьому співачка не зупинилася й далі гастролює Європою з благодійною метою. На червень у неї заплановані концерти в Польщі, Словенії, Іспанії, Нідерландах і на британському музичному фестивалі Гластонбері.