У светрі й джинсах: Кейт Міддлтон дебютувала на телебаченні й прочитала казку в дитячому шоу

Герцогиня Кембриджська несподівано вперше знялась для телебачення. Скоро вийде епізод дитячого вечірнього шоу за її участю.

Дружина принца Вільяма нещодавно спробувала себе у новому амплуа. Вона вперше знялась у телепередачі.

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Кейт Міддлтон вперше на телебаченні

У мережі з'явився кадр зі зйомок популярного британського телешоу "Казки на ніч" від каналу Cbeebies. У новому випуску ведучою стала герцогиня Кембриджська.

Епізод дитячого вечірнього шоу вийде 13 лютого. У ньому Кетрін прочитає улюблену казку Джилл Томлінсон "Сова, яка боялась темряви". Таким чином Кейт Міддлтон відзначила Тиждень психологічного здоров'я дітей, що почався у Великій Британії 7 лютого.

Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма дебютувала на телебаченні у вбранні, що відповідало концепції дитячого шоу. Вона позувала перед камерою серед іграшок на затишному пледі.

Кейт Міддлтон одягнула джинси Topshop та молочний светр зі стильною в'язкою Holland Cooper. Вона розпустила волосся, накрутивши його локонами, та зробила легкий макіяж на обличчі.



Кейт Міддлтон / Фото People

Зауважимо, що чимало знаменитостей знімалось для дитячого вечірнього шоу. Окрім Кетрін, казки читали:

Ед Ширан,

Різ Візерспун,

Елтон Джон,

Том Гарді,

Раян Рейнольдс та багато інших.