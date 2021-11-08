У светрі та без макіяжу: Джамала замилувала мережу домашнім фото з собакою

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала поділилася з шанувальниками декількома зворушливими кадрами. Артистка позувала в комфортному вбранні та з домашнім улюбленцем на руках.

Оскільки в столиці суворий карантин, то зірка більшість часу проводить вдома з найріднішими. А в соціальних мережах тішить шанувальників атмосферними кадрами.

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Нові фото Джамали

На декількох світлинах, які з'явилися в профілі знаменитості, вона позує в червоному oversize худі. Джамала вклала волосся рівно, а на обличчя не наносила косметику. Зірка не боїться поставати перед камерами без макіяжу та сміливо демонструє натуральну красу.

У руках співачка тримала домашнього улюбленця. Також привертає увагу її бездоганний бежевий манікюр.

"На випадок, якщо ви раптом забули, що в мене ще й собака є", – написала Джа під фото.



Джамала з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму співачки



Джамала з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму співачки



Джамала з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму співачки

Зірки та їхні улюбленці