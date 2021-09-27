Julik розповів, поки він, дружина та син замовляли сніданок, біля столика сидів дуже добрий, милий і чуйний собака. Тоді шоумен поцікавився в адміністрації закладу, чи є в нього господарі. Однак працівники не змогли відповісти на це питання.
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Julik про собаку
Син Julik – Денис купив корм для собак і нагодував песика. Тоді запитав: "А може ми б його забрали?". Шоумен попросив офіціантів, щоб вони через деякий час написали, чи з'явився господар.
Та ніхто за песиком так і не прийшов, тому шоумен і його дружина прийняли рішення забрати чотирилапого додому. Песика завезли до ветеринара, обстежили. Потім придбали всі необхідні ліки, помили його і прийняли до дружньої сім'ї
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Julik з дружиною, сином і собакою / Фото з інстаграму Julik
Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik
Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik
Текст публікації Julik:
Історія дуже довга і складна. Минулими вихідними ми з сім'єю пішли поснідати в один заклад неподалік дому. Поки замовляли, біля нашого столику сидів він. Дуже милий, добрий, чуйний. Не всі люди такі. Ми вирішили поцікавитись в адміністрації закладу чий пес і чи є господар. На що працівники відповіли, що не знають та нічого не можуть сказати щодо цього питання.
Денися купив собачий корм, ми нагодували песика і почалося найцікавіше. Син грамотно поставився до питання. Здалеку почав говорити що вона самотня, що було б добре, якби її хтось забрав до себе. А потім запитав прямо: "Може ми б її забрали?".
Далі підійшли знову ж таки до офіціантів та попросили за деякий час написати, чи з'явився господар. Він не з'явився, тому ми з дружиною прийняли рішення забрати собаку до себе і дати цій милоті дах над головою.
Але ви уявіть: бідна тваринка сиділа цілий день біля столиків, на 27-градусній спеці, просячи у людей поїсти.
Приїхали, забрали, повезли до ветеринара. У лікаря дізналась що в Джесі (так ми назвали її ) є блохи і їй приблизно 2-3 роки. Приїхавши додому, покупали, обробили засобами від бліх та прийняли до нашої дружньої сім'ї.
Тепер Джесі наділена любов'ю, власним диваном та смаколиками. Денися отримує задоволення, спить разом з нею, вигулює та привчається до відповідальності.
А ті люди, які викидають тварин на вулицю, майте совість! Це просто не людяно! Друзі, дбайте про братів наших менших!