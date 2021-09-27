Julik розповів, поки він, дружина та син замовляли сніданок, біля столика сидів дуже добрий, милий і чуйний собака. Тоді шоумен поцікавився в адміністрації закладу, чи є в нього господарі. Однак працівники не змогли відповісти на це питання.

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Julik про собаку

Син Julik – Денис купив корм для собак і нагодував песика. Тоді запитав: "А може ми б його забрали?". Шоумен попросив офіціантів, щоб вони через деякий час написали, чи з'явився господар.

Та ніхто за песиком так і не прийшов, тому шоумен і його дружина прийняли рішення забрати чотирилапого додому. Песика завезли до ветеринара, обстежили. Потім придбали всі необхідні ліки, помили його і прийняли до дружньої сім'ї

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Julik з дружиною, сином і собакою / Фото з інстаграму Julik



Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik



Син Julik з собакою / Фото з інстаграму Julik

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