У Суспільному відповіли, де знайшли гроші для поїздки Kalush Orchestra на Євробачення-2022
Україну на Євробаченні-2022 в Турині представить гурт Kalush Orchestra. За їхню поїздку до Італії взявся Суспільний мовник, який і знайшов гроші на переліт, костюми, постановку.
На пресконференції у Львові представниця Суспільного Оксана Скибінська ручилася, що за Євробачення-2022 Kalush Orchestra платитиме не зі своєї кишені. Поїздку гурту в Турин профінансували міжнародні партнери. Яку суму виділили, не розсекречують.
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Де Kalush Orchestra взяли гроші на Євробачення-2022
Суспільне повністю забезпечує участь України в конкурсі. Було залучено допомогу міжнародних партнерів, тому гурт зможе взяти участь без надто накладних витрат для себе,
– заявила голова делегації України на Євробаченні-2022.
"Безпосередньо суму назвати складно, тому що підготовка досі триває. Ми повинні розуміти, що вона розпочалася ще пів року тому й досі триває. Тому зараз говорити про якісь цифри зарано, але ми над цим працюємо", – додала Оксана Скибінська.
Kalush Orchestra на площі Ринок у Львові: фото
Що відомо про участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
- Гурт виступить у Турині наживо у першому півфіналі Євробачення-2022 10 травня. Хлопці вийдуть на сцену з піснею Stefania під номером 6.
- За прогнозами букмекерів Україна не лише пройде у фінал, який відбудеться 14 травня, а й посяде перше місце, ставки зросли з 33 до 42%.
- Цікаво, що за місяць до конкурсу в Kalush Orchestra відбулися зміни. Бек-вокаліста Джоні Дивного замінив Саша Таб, відомий як фронтмен гурту "Сальто назад".