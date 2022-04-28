У Суспільному відповіли, де знайшли гроші для поїздки Kalush Orchestra на Євробачення-2022

Україну на Євробаченні-2022 в Турині представить гурт Kalush Orchestra. За їхню поїздку до Італії взявся Суспільний мовник, який і знайшов гроші на переліт, костюми, постановку.

На пресконференції у Львові представниця Суспільного Оксана Скибінська ручилася, що за Євробачення-2022 Kalush Orchestra платитиме не зі своєї кишені. Поїздку гурту в Турин профінансували міжнародні партнери. Яку суму виділили, не розсекречують.

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Де Kalush Orchestra взяли гроші на Євробачення-2022

Суспільне повністю забезпечує участь України в конкурсі. Було залучено допомогу міжнародних партнерів, тому гурт зможе взяти участь без надто накладних витрат для себе,

– заявила голова делегації України на Євробаченні-2022.

"Безпосередньо суму назвати складно, тому що підготовка досі триває. Ми повинні розуміти, що вона розпочалася ще пів року тому й досі триває. Тому зараз говорити про якісь цифри зарано, але ми над цим працюємо", – додала Оксана Скибінська.

Kalush Orchestra на площі Ринок у Львові: фото

Що відомо про участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022