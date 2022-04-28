На пресс-конференции во Львове представительница Суспільного Оксана Скибинская поручилась, что за Евровидение-2022 Kalush Orchestra будет платить не из своего кармана. Поездку группы в Турин профинансировали международные партнеры. Какую сумму выделили, не рассекречивают.
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Где Kalush Orchestra взяли деньги на Евровидение-2022
Суспільне полностью обеспечивает участие Украины в конкурсе. Была привлечена помощь международных партнеров, поэтому группа сможет принять участие без слишком накладных расходов для себя,
– заявила глава делегации Украины на Евровидении-2022.
"Непосредственно сумму назвать сложно, потому что подготовка до сих пор продолжается. Мы должны понимать, что она началась еще полгода назад и продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано, но мы над этим работаем", – добавила Оксана Скибинская.
Kalush Orchestra на площади Рынок во Львове: фото
Что известно об участии Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- Группа выступит в Турине вживую в первом полуфинале Евровидения-2022 10 мая. Ребята выйдут на сцену с песней Stefania под номером 6.
- По прогнозам букмекеров, Украина не только пройдет в финал, который состоится 14 мая, но и займет первое место, ставки выросли с 33 до 42%.
- Интересно, что за месяц до конкурса в Kalush Orchestra произошли перемены. Бек-вокалиста Джонни Дивного заменил Саша Таб, известный как фронтмен группы "Сальто назад".