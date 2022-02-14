Суспільне поки не буде підписувати угоду з Alina Pash на Євробачення: скандальна причина
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Суспільний мовник отримав звернення від активіста Сергія Стерненка та інших громадян про перегляд заїзду Alina Pash на територію Криму у 2015 році. Представники оргкомітету вирішили напряму з'ясувати усі обставини із Державною прикордонною службою України.
У понеділок, 14 лютого, Стерненко заявив, що має усі підозри стверджувати про факт підробки документа Alina Pash про її сухопутній перетин кордону у Крим. Блогер наголосив, що він та його джерела переконані, що довідка є фейком, адже артистка перетинала кордон Росії з території держави-окупанта за допомогою російських авіаліній, а не автобусом, як недавно сказала Pash.
До слова Alina Pash підробила довідку від прикордонників про поїздку в Крим, – Стерненко
Стерненко вимагав, аби Державна прикордонна служба України перевірила документ та виступила із заявою про фальсифікацію "довідки", оскільки підробка документів є кримінальним правопорушенням.
Участь Alina Pash у Євробаченні – під загрозою
Суспільне майже одразу відреагувало на таку заяву та вже звернулось до ДПСУ для перевірки довідки наданої командою Alina Pash.
У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби,
– йдеться у заяві.
Представники мовника додали, що Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.
- Зазначимо, що Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України з вимогою перевірити факт перетину кордону Криму артисткою, але отримало відмову через конфіденційність. Тому команда Alina Pash надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.