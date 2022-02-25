Суспільне мовлення вимагає усунути Росію від участі у Євробаченні-2022
Джерело:Інстаграм Суспільного
25 лютого Суспільний мовник заявив, що вимагатиме скасувати участь Росії у пісенному конкурсі Євробачення, яке цьогоріч проводять в Італії, через порушення цінностей.
Також керівництво Суспільного звернулося до Європейської мовної спілки з проханням припинити членство російських "Першого каналу" та Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії у європейській спільноті суспільних мовників. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво Джамала пояснила, чому Україна повинна їхати на Євробачення попри загрозу Росії
У зверненні мовник заявив, що від 2014 року, тобто від початку російської агресії, й донині ці канали є інструментами кремлівської пропаганди й джерелами дезінформації, порушень журналістських стандартів та поширень мови ворожнечі, що суперечить цінностям ЄМС.
Суспільний мовник вимагає виключити Росію з Євробачення / Фото з інстаграму
Суспільне наголосило, що ЄМС необхідно усунути мовники Росії від участі на Євробаченні-2022, у зв'язку з порушенням відповідним мовником-учасником пункту (II) розділу 2.7 частини 1 Правил ПКЄ-2022, що стосується Цінностей ЄМС.
Що відомо про Європейську мовну спілку?
Це найбільша у світі професійна асоціація телерадіомовників, яка налічує 116 організацій у 56 країнах. Вона займається організацією міжнародних телевізійних конкурсів, зокрема Євробачення, а також виступає розпорядником ліцензій на трансляцію чемпіонатів світу з футболу, турнірів УЄФА, зимових та літніх Олімпійських ігор, ралі Дакар тощо.