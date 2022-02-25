Также руководство Суспільного обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой прекратить членство российских "Первого канала" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Европейском сообществе общественных вещателей.

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В обращении вещатель заявил, что с 2014 года, то есть с начала российской агрессии и по сей день эти каналы являются инструментами кремлевской пропаганды и источниками дезинформации, нарушений журналистских стандартов и распространений языка вражды, что противоречит ценностям ЕВС.



Суспільне требует исключить Россию из Евровидения / Фото из инстаграма

Суспільне отметило, что ЕВС необходимо устранить вещатели России от участия на Евровидении-2022, в связи с нарушением соответствующим заказчиком-участником пункта (II) раздела 2.7 части 1 Правил ПКЕ-2022, что касается Ценностей ЕВС.