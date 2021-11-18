У сукні зі сміливим розрізом: Іванна Онуфрійчук з чоловіком відвідала оперний театр у Відні
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
У перервах між прямими ефірами "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком Алмазом відправилась до Відня. Там вона відвідала оперний театр у розкішній чорній сукні.
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук днями здійснила світський вихід разом з чоловіком Алмазом. Вона приїхала до Відня й провела вечір в оперному театрі.
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Образ Іванни Онуфрійчук
Для появи на публіці телеведуча постала в елегантному аутфіті. Вона одягнула розкішну чорну сукню без бретелей, з відвертим декольте, пишними рукавами й сміливим вирізом до стегон.
Іванна Онуфрійчук поєднала вбрання з туфлями-човниками у тон й на високих підборах. Вона доповнила образ невеликою блискучою сумочкою. Вишуканий look завершили й аксесуари: сережки, срібний ланцюжок з підвіскою, лаконічний браслет і масивна каблучка.
Знаменитість розпустила й вирівняла волосся, зачесавши його назад. На обличчі вона зробила стриманий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – нюдовою помадою.
Оперний театр у Відні нереально красивий. Чудовий вечір з коханим та друзями у прекрасному Відні,
– поділилась телезірка під фото.
Іванна Онуфрійчук в оперному театрі / Фото з інстаграму зірки
Іванна Онуфрійчук з чоловіком в оперному театрі / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники поділилися враженнями від вечірнього образу Іванни Онуфрійчук у коментарях під фото:
- "А ви ще красивіша. Сукня шикарна, вау";
- "І ви теж нереально красиві";
- "Богиня";
- "Ну що тут скажеш. Просто немає слів, щоб описати цю красу. Як завжди неперевершена";
- "Естетика на максимумі";
- "Королева";
- "Які ви елегантні".
Текст публікації Іванни Онуфрійчук
Оперний театр у Відні нереально красивий.
Під час Другої Світової війни 80% будівлі зруйнували й сучасний глядацький зал суттєво відрізняється від того, яким він був колись. Але тут своя атмосфера та краса, яка вражає.
Чудовий вечір з коханим та друзями у прекрасному Відні.