У сукні зі сміливим розрізом: Іванна Онуфрійчук з чоловіком відвідала оперний театр у Відні

У перервах між прямими ефірами "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком Алмазом відправилась до Відня. Там вона відвідала оперний театр у розкішній чорній сукні.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук днями здійснила світський вихід разом з чоловіком Алмазом. Вона приїхала до Відня й провела вечір в оперному театрі.

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Образ Іванни Онуфрійчук

Для появи на публіці телеведуча постала в елегантному аутфіті. Вона одягнула розкішну чорну сукню без бретелей, з відвертим декольте, пишними рукавами й сміливим вирізом до стегон.

Іванна Онуфрійчук поєднала вбрання з туфлями-човниками у тон й на високих підборах. Вона доповнила образ невеликою блискучою сумочкою. Вишуканий look завершили й аксесуари: сережки, срібний ланцюжок з підвіскою, лаконічний браслет і масивна каблучка.

Знаменитість розпустила й вирівняла волосся, зачесавши його назад. На обличчі вона зробила стриманий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – нюдовою помадою.

Оперний театр у Відні нереально красивий. Чудовий вечір з коханим та друзями у прекрасному Відні,

– поділилась телезірка під фото.



Іванна Онуфрійчук в оперному театрі / Фото з інстаграму зірки



Іванна Онуфрійчук з чоловіком в оперному театрі / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники поділилися враженнями від вечірнього образу Іванни Онуфрійчук у коментарях під фото:

"А ви ще красивіша. Сукня шикарна, вау";

"І ви теж нереально красиві";

"Богиня";

"Ну що тут скажеш. Просто немає слів, щоб описати цю красу. Як завжди неперевершена";

"Естетика на максимумі";

"Королева";

"Які ви елегантні".

Текст публікації Іванни Онуфрійчук

Оперний театр у Відні нереально красивий.

Під час Другої Світової війни 80% будівлі зруйнували й сучасний глядацький зал суттєво відрізняється від того, яким він був колись. Але тут своя атмосфера та краса, яка вражає.

Чудовий вечір з коханим та друзями у прекрасному Відні.