Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук на днях осуществила светский выход вместе с мужем Алмазом. Она приехала в Вену и провела вечер в оперном театре.

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Образ Иванны Онуфрийчук

Для появления на публике телеведущая предстала в элегантном аутфите. Она надела роскошное черное платье без бретелек с откровенным декольте, пышными рукавами и смелым вырезом до бедер.

Иванна Онуфрийчук соединила наряд с туфлями-лодочками в тон и на высоком каблуке. Она дополнила образ небольшой блестящей сумочкой. Изысканный look завершили и аксессуары: серьги, серебряная цепочка с подвеской, лаконичный браслет и массивное кольцо.

Знаменитость распустила и выровняла волосы, зачесав их назад. На лице она сделала сдержанный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а губы – нюдовой помадой.

Оперный театр в Вене нереально красив. Замечательный вечер с любимым и друзьями в прекрасной Вене,

– поделилась телезвезда под фото.



Иванна Онуфрийчук в оперном театре / Фото из инстаграма звезды



Иванна Онуфрийчук с мужем в оперном театре / Фото из инстаграма звезды

Поклонники поделились впечатлениями от вечернего образа Иванны Онуфрийчук в комментариях под фото:

"А вы еще красивее. Платье шикарное, вау";

"И Вы тоже нереально красивы";

"Богиня";

"Ну что тут скажешь. Просто нет слов, чтобы описать эту красоту. Как всегда – непревзойденная";

"Эстетика на максимуме";

"Королева";

"Какие вы элегантные".

Текст публикации Иванны Онуфрийчук

Оперный театр в Вене нереально красив.

Во время Второй мировой войны 80% здания разрушили и современный зрительный зал существенно отличается от того, каким он был когда-то. Но здесь своя атмосфера и красота, которая поражает.

Прекрасный вечер с любимым и друзьями в прекрасной Вене.