Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилась новим фото. Зірка продемонструвала елегантний образ у червоному жакеті та чорній шовковій сукні.

Джерело: інстаграм Лілії Ребрик

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щодня публікує нові фото на своїй сторінці.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча оприлюднила нову світлину із студії програми "Ранок з Україною". Для чергового ефіру Лілія Ребрик обрала стильний та надзвичайно елегантний образ.

Зірка одягнула чорну шовкову сукню довжини максі, а також яскравий червоний жакет, що додав образу перчинки. Широкий золотистий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру телеведучої. Аутфіт Лілія Ребрик доповнила сережками-підвісками в тон до вбрання.

Акторка зробила лаконічну зачіску, забравши волосся назад і випустивши пасма. На обличчі зірка зробила гарний макіяж. Очі Лілія Ребрик підкреслила коричневими та чорними тінями, а губи нафарбувала червоною помадою.

Впевнено починаємо новий робочий тиждень. І не відмовте сьогодні собі в солоденькому. Офіційно – можна! Міжнародний день десерту! День шоколаду! Гріх не побалувати себе смаколиком,

– написала Лілія Ребрик під фото.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

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