Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала элегантный образ в красном жакете и черном шелковом платье.

Источник: инстаграм Лилии Ребрик

Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти ежедневно публикует новые фото на своей странице.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая обнародовала новую фотографию из студии программы "Утро с Украиной". Для очередного эфира Лилия Ребрик выбрала стильный и чрезвычайно элегантный образ.

Звезда надела черное шелковое платье длины макси, а также яркий красный жакет, добавил образу перчинки. Широкий золотистый пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру телеведущей. Аутфит Лилия Ребрик дополнила серьгами-подвесками в тон к наряду.

Актриса сделала лаконичную прическу, забрав волосы назад и выпустив пряди. На лице звезда сделала красивый макияж. Глаза Лилия Ребрик подчеркнула коричневыми и черными тенями, а губы накрасила красной помадой.

Уверенно начинаем новую рабочую неделю. И не откажите сегодня себе в сладеньком. Официально – можно! Международный день десерта! День шоколада! Грех не побаловать себя вкусностями,

- написала Лилия Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

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