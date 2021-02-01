В платье и жакете: Лилия Ребрик покорила элегантным образом – фото
Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала элегантный образ в красном жакете и черном шелковом платье.
Источник: инстаграм Лилии Ребрик
Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти ежедневно публикует новые фото на своей странице.
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Образ Лилии Ребрик
Телеведущая обнародовала новую фотографию из студии программы "Утро с Украиной". Для очередного эфира Лилия Ребрик выбрала стильный и чрезвычайно элегантный образ.
Звезда надела черное шелковое платье длины макси, а также яркий красный жакет, добавил образу перчинки. Широкий золотистый пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру телеведущей. Аутфит Лилия Ребрик дополнила серьгами-подвесками в тон к наряду.
Актриса сделала лаконичную прическу, забрав волосы назад и выпустив пряди. На лице звезда сделала красивый макияж. Глаза Лилия Ребрик подчеркнула коричневыми и черными тенями, а губы накрасила красной помадой.
Уверенно начинаем новую рабочую неделю. И не откажите сегодня себе в сладеньком. Официально – можно! Международный день десерта! День шоколада! Грех не побаловать себя вкусностями,
- написала Лилия Ребрик под фото.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонников очаровал новый образ знаменитости:
- Вы невероятная красавица! Всегда стильная и элегантная;
- Всегда с улыбкой, которая вдохновляет;
- Невероятная;
- Люблю вас в любом наряде;
- Красавица.
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