У сукні, яку одягала на "Голос країни": Тіна Кароль виступила у Львові у розкішному образі

Українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті у Львові. Вона постала у розкішній сукні, яку два роки тому одягала на "Голос країни".

Популярна українська співачка Тіна Кароль днями приїхала до Львова. Там вона виступила на весіллі. Фан-акаунт зірки поділився кількома відео з заходу.

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Образ Тіни Кароль

Для вечірки виконавиця обрала вишуканий образ. Вона постала у пудровій сукні довжини міді з блискітками. Вбрання від дизайнера David Koma коштує 1820 доларів – приблизно 51,500 тисяч гривень.

Тіна Кароль поєднала вбрання з прозорими босоніжками на високих підборах. Вона розпустила та випрямила біляве волосся.

На обличчі знаменитість зробила макіяж. Вона підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою.

Тіна Кароль в інстаграм-сторіз поділилась враженнями від виступу. "Львів був душевним сьогодні", – написала зірка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль повторила образ

Пудрову сукню співачка одягала й раніше – зокрема, для ефірів шоу "Голосу країни" у 2020 році.

, Тіна Кароль більше не буде суддею у вокальному проєкті. Вона покинула шоу після 11 сезону. У новому, 12 сезоні, її замінить Оля Полякова. Артистка пояснювала, що вирішила піти з "Голосу країни" через " інтриги та хайп " на бекстейджі шоу.



Тіна Кароль на "Голосі" у 2020 / Фото з інстаграму зірки