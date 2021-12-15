У сукні з розрізом за 555 доларів: Леся Нікітюк похизувалась розкішним вечірнім образом

Українська ведуча і блогерка Леся Нікітюк підкорила новим аутфітом. Вона одягнула чорну блискучу сукню за 555 доларів.

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала ефектний вечірній look.

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Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала перед камерою у блискучій чорній сукні довжини максі й на довгий рукав від бренду Milla Nova. Елегантне вбрання коштувало зірці 555 доларів (приблизно понад 15 тисяч гривень).

Леся Нікітюк поєднала вечірню сукню із замшевими слінгбеками на високих підборах та з гострим носком. Розкішний образ також доповнили мінімалістичні сережки й неяскравий манікюр.

Блогерка зібрала волосся у високий пучок, розпустивши лише чубчик. Натомість на обличчі красувався вишуканий макіяж. Леся Нікітюк підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники залишилися у захваті від нового образу знаменитості. Вони засипають її компліментами у коментарях: