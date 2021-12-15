Популярна українська співачка Джамала опублікувала серію нових фото на особистій сторінці. Вона показала ефектний та яскравий образ для святкування Нового року.

До слова У чорній сукні: Олена Зеленська виступила на презентації в лаконічному образі

Образ Джамали

Виконавиця позувала перед камерою у світлому костюмі, що складався зі штанів і подовженого топа. Увесь комплект був всипаний паєтками та блискітками, що переливалися рожевим, золотистим та іншими кольорами.

Джамала поєднала вбрання із туфлями на високих підборах. Також образ доповнювали масивні напівпрозорі сережки.

Особливістю новорічного аутфіту співачки стала довжелезна коса. На обличчі зірка зробила розкішний макіяж.



Джамала / Фото з інстаграму зірки



Джамала / Фото з інстаграму зірки



Джамала / Фото з інстаграму зірки

Також Джамала анонсувала вихід нової пісні, реліз якої планує на 17 грудня. Цього разу зірка хоче здивувати шанувальників саме новорічною композицією зі святковим настроєм. Вона пообіцяла, що трек буде танцювальним.

Текст публікації Джамали

Новий рік з тобою – вже з 17 грудня і кожного дня.

Прем‘єра першої моєї авторської новорічної пісні. Пісні зі 100% святковим настроєм, крутим бітком, але без традиційних дзвоників.

Готуйте яскраві луки й найсміливіші рухи. Будемо танцювати.