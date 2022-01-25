У сукні з малиновими квітами: Ксенія Мішина приголомшила вечірнім образом

Українська акторка Ксенія Мішина завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. Вона дбає про себе, демонструє красиві аутфіти, зачіски та макіяжі.

Ксенія Мішина для багатьох українських жінок є прикладом сильної, незалежної жінки. А також вона на власному прикладі демонструє, наскільки важливо дбати про себе і любити себе.

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Стильний look Ксенії Мішиної

Днями актриса опублікувала фото, на яких позувала на камеру в чорній асиметричній мінісукні з принтом у вигляді великих квітів насиченого малинового кольору. Талію Ксенії підкреслив чорний пояс. Вбрання мало спокусливе декольте, що додало образові зухвалості.

У Мішиної розкішне та здорове волосся, тому зачіски завжди виглядають неперевершено. Цього разу акторка вклала волосся у локони з мокрим ефектом. А на обличчі зробила макіяж з темними блискучими тінями й чорними стрілками на повіках, матовою помадою нюдового кольору на губах.



Ксенія Мішина в сукні з малиновими квітами / Фото з інстаграму акторки



Ксенія Мішина в сукні з малиновими квітами / Фото з інстаграму акторки