У сукні з малиновими квітами: Ксенія Мішина приголомшила вечірнім образом
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Українська акторка Ксенія Мішина завжди приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом. Вона дбає про себе, демонструє красиві аутфіти, зачіски та макіяжі.
Ксенія Мішина для багатьох українських жінок є прикладом сильної, незалежної жінки. А також вона на власному прикладі демонструє, наскільки важливо дбати про себе і любити себе.
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Стильний look Ксенії Мішиної
Днями актриса опублікувала фото, на яких позувала на камеру в чорній асиметричній мінісукні з принтом у вигляді великих квітів насиченого малинового кольору. Талію Ксенії підкреслив чорний пояс. Вбрання мало спокусливе декольте, що додало образові зухвалості.
У Мішиної розкішне та здорове волосся, тому зачіски завжди виглядають неперевершено. Цього разу акторка вклала волосся у локони з мокрим ефектом. А на обличчі зробила макіяж з темними блискучими тінями й чорними стрілками на повіках, матовою помадою нюдового кольору на губах.
Ксенія Мішина в сукні з малиновими квітами / Фото з інстаграму акторки
Ксенія Мішина в сукні з малиновими квітами / Фото з інстаграму акторки
Текст публікації Ксенії Мішиної:
Не зважаючи на те, що найактуальнішим питанням дня стала любов до себе, багато хто досі вважають, що така увага до себе – це егоїзм. Вивчаючи людей, я часто зустрічалася з нерозумінням цих моментів.
Коли ми говоримо про ці два поняття, насамперед маємо на увазі відношення людини до своїх потреб. І в тому, і в іншому випадку ми розуміємо, що людина обирає себе, свої інтереси, свої бажання. Тільки, на мою думку, різниця в тому, що егоїст завжди обирає себе і не змінює своєї позиції навіть, якщо спричиняє шкоду іншим. Егоїстична людина хоче тільки одного – щоб було так, як вона скаже, так, як вона хоче. Це завжди прояв болю, старих образ, нестачі любові в минулому. Я відчуваю, що серця таких людей закриті. Навіть, коли вони отримують, що хочуть, їм все одно боляче. Вони хоч і задоволені зараз, їхня травма завжди нагадує про те, що хтось колись образив, недолюбив, змусив страждати. Їхня мета – перевага.
Здорова любов до себе зовсім інша. Вона завжди виправдана. Людина з такої позиції бере лише те, що їй дійсно потрібно. Вона не залатує "дірки" душі коштом почуттів інших. Вона просто дбайливо, уважно та усвідомлено ставиться до себе. По-справжньому любити для мене означає довіряти, не важливо собі або іншому, або творцю. Любити себе – довіряти своїм потребам. Така людина, вибираючи себе, множить це кохання і довіру, її стає більше, люди починають до неї тягтися. Той, хто полюбив себе, зможе полюбити й іншого, тому що трансляція чистого кохання починається тільки після того, як ви подарували її собі.
Чим більше і дбайливіше людина любить себе, чим більше стає кохання у серці, тим менше в нього шансів егоїзм. Згодні?