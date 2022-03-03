Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський втік з України в США

24 лютого, коли почалась війна, танцівник Максим Чмерковський був у Києві. Через декілька днів він поїздом дістався до Польщі, а тепер повернувся до сім'ї в Сполучені Штати Америки.

Тисячі жінок і дітей покидають Україну, а чоловіки повертаються з-за кордону, щоб стати на захист рідної землі. Максим Чмерковський разом з мільйонами українців 24 лютого прокинувся від вибухів.

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Та вже через декілька днів хореограф відправився в Польщу. Разом із жінками та дітьми Чмерковський поїхав у Варшаву. Зазначимо, танцюрист родом з Одеси. У 1994 році він разом із батьками переїхав до США, тому зараз має американський паспорт. Це допомогло йому без проблем виїхати з України під час воєнного стану.

Приїхавши в Польщу, Чмерковський зазначав, що почувався неправильно, коли покинув Україну. Однак повернутися не наважився. З Варшави він відправився в Лос-Анджелес. Там Максима зустріла дружина.



Максим Чмерковський повернувся в США / Фото з інстаграму People



Максим Чмерковський повернувся в США / Фото з інстаграму People

Зазначимо, тисячі українців, які до війни жили та працювали за кордоном, зараз повернулися, щоб стати на захист Батьківщини. Також є тисячі іноземних добровольців, які готові боротися з окупантами разом з українським народом.

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