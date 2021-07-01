Суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька

У Лос-Анджелесі відбулося судове засідання у справі Брітні Спірс проти опікунства батька. Суд відхилив клопотання адвокатів щодо припинення опіки батька над співачкою.

Навколо опікунства над Брітні Спірс продовжують точитися розмови. Артистка вкотре просила суд звільнити її від опікунства батька, проте згідно з рішенням судді цього знову не сталося.

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Брітні Спірс продовжує перебувати під опікою батька

Рішення суду пов'язане з попереднім клопотанням адвокатів співачки. У листопаді 2020 року суддя погодилася додати в число опікунів Брітні Спірс приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після цього адвокати вимагали, щоб батько співачки Джеймс Спірс був виключений з її опікунства. Нинішнє рішення суду стосується саме того клопотання.

Судді не звернули увагу на свідчення, з якими Брітні Спірс виступила в суді 23 червня 2021 року. Вперше за 2 роки вона виступила в залі суду та вимагала припинити опікунство над собою. Вона заявила, що її змушують працювати без вихідних, приймати літій, а також забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти. Адвокати співачки наразі юридично не оформили й не подали до суду її нові вимоги.

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