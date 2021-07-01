Суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька
Джерело:Variety
У Лос-Анджелесі відбулося судове засідання у справі Брітні Спірс проти опікунства батька. Суд відхилив клопотання адвокатів щодо припинення опіки батька над співачкою.
Навколо опікунства над Брітні Спірс продовжують точитися розмови. Артистка вкотре просила суд звільнити її від опікунства батька, проте згідно з рішенням судді цього знову не сталося.
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Брітні Спірс продовжує перебувати під опікою батька
Рішення суду пов'язане з попереднім клопотанням адвокатів співачки. У листопаді 2020 року суддя погодилася додати в число опікунів Брітні Спірс приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після цього адвокати вимагали, щоб батько співачки Джеймс Спірс був виключений з її опікунства. Нинішнє рішення суду стосується саме того клопотання.
Судді не звернули увагу на свідчення, з якими Брітні Спірс виступила в суді 23 червня 2021 року. Вперше за 2 роки вона виступила в залі суду та вимагала припинити опікунство над собою. Вона заявила, що її змушують працювати без вихідних, приймати літій, а також забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти. Адвокати співачки наразі юридично не оформили й не подали до суду її нові вимоги.
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Опікунство батька над Брітні Спірс: головне
- Співачка перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса з 2008 року. Чоловік має доступ до усіх її фінансів, концертної діяльності та інших сфер життя.
- У серпні 2020 року Брітні Спірс подала позов до суду, у якому просила звільнити її від опікунства батька та передати його Джоді Монтгомері. Жінка була опікункою у 2019 році, коли в Джеймса виник конфлікт з одним із внуків.
- Суд відхилив це прохання та дозволив батькові співачки й надалі бути її опікуном.
- Нещодавно чоловік заявив, що його донька страждає на деменцію, проте фанати в це не повірили.
- 23 червня Брітні Спірс вперше виступила в суді проти свого батька. Там вона розповіла про непорозуміння, які тривають роками.