Джамала, Оксана Муха та Пономарьов: колядки у сучасному виконанні, які варто послухати у Різдво

Після повномасштабного вторгнення Росії українська музика майже повністю витіснила російську з музичних чартів. Натомість у плейлистах українців з'явились сотні актуальних хітів про війну та перемогу. Зараз ми вам пропонуємо відволіктись та зануритись у різдвяну атмосферу з вашими улюбленими артистами.

Якщо ви досі не знаєте, які ще колядки можна послухати окрім "Різдвяної історії з Тіною Кароль" чи програми "Україна колядує" з Іриною Федишин, то ми спробуємо вас здивувати. У нашій музичній добірці ви знайдете як попвиконавців, яких давно чули, так і кілька несподіваних автентичних синглів у сучасній обробці.

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Сучасні колядки з українськими артистами

Тіна Кароль – "Різдвяна історія"

Увесь плейлист з різдвяними колядками у виконанні попдіви ви можете прослухати тут, а окремо пропонуємо насолодитись народною піснею "Нова радість стала", якою відкриваємо наш "хіт-парад".

Тіна Кароль – "Нова радість стала": слухати колядку онлайн

Джамала, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery та гурт "ЩукаРиба"

25 грудня на сервісі MEGOGO з'явився неймовірний музичний фільм, де кілька українських зірок зібралось, аби заспівати прадавні українські колядки. Зараз їх рідко зустрінеш на концертах чи інших святкових дійствах, тому фільм "Колядки на Кудрявці" став справжнім надбанням для поціновувачів автентичного та українського. Окремо послухати кожну колядку ви можете тут.

"Колядки на Кудрявці": слухати колядки онлайн

Оксана Муха

Талановита українська співачка Оксана Муха, яка у 2019 році перемогли в шоу "Голос країни", ще 9 років тому випустила у світ альбом з колядками "на сучасний лад". Свою платівку "Колядки та щедрівки" артистка презентувала на сольному концерті "Різдво в Опері" у 2014 році і відтоді часто виконує їх на своїх новорічно-різдвяних виступах. Усі композиції ви можете прослухати тут, а вам пропонуємо додати у свій плейлист колядку "Во Вифлеємі зоря сіяє".

Оксана Муха – "Во Вифлеємі зоря сіяє": слухати колядку онлайн

Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка

Наприкінці 2020 року, коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, артисти української естради вирішили зібратись, аби зігріти своїх фанатів святковою колядкою "Нова радість стала". На власну студію "З ранку до ночі" виконавців запросив Олександр Пономарьов, де в рамках проєкту Олександра "Ponomarev live studio" вони виконали знамениту колядку. Зазначимо, що цю пісню виконавці записали з першого дубля, що є родзинкою проєкту Пономарьова.

"Нова радість стала" – Пономарьов та артисти: слухати колядку онлайн

А роком раніше Олександр Пономарьов заспівав разом з Олегом Винником і Таюне колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Олександр Пономарьов, Олег Винник і Таюне – "Добрий вечір тобі, пане господарю": слухати онлайн

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій, яка має на чверть лемківське походження, 7 років тому випустила надзвичайно проникливу та мелодійну колядку на слова Богдана-Ігоря Антонича "Народився Бог на санях". Вона одразу отримала велику популярність в мережі, а сама артистка часто виконує її на різдвяних ефірах.

Христина Соловій – "Народився Бог на санях": слухати пісню онлайн

Разом з цим пропонуємо послухати цю колядку у виконанні Тараса Чубая – лідера гурту "Плач Єремії", а також бандуристки KRUTЬ.

Тарас Чубай – "Народився Бог на санях": слухати пісню онлайн

KRUTЬ – "Народився Бог на санях": слухати колядку онлайн

NAZVA

Давня українська колядка "Коляд, Коляд, Колядниця" стала основою нового музичного хіта "Сіґеле-міґеле" молодого гурту NAZVA. Сучасна колядка заполонила соцмережі, особливо Тікток наприкінці листопада, тому пропонуємо й вам послухати та поділитись, чи "заходить" вам такий варіант.

NAZVA – "Сіґеле-міґеле": слухати колядку онлайн

Піккардійська Терція

У 2004 році львівський гурт "Піккардійська Терція" раз і назавжди підкорив своїх вірних слухачів різдвяним альбомом колядок "З Неба до Землі". У нього увійшло 17 колядок, 12 з яких – українською мовою. Деякі з них у класичному, майже хоровому виконанні пропонуємо прослухати й вам.

"Піккардійська Терція": слухати колядки онлайн

KRISTONKO

Молода українська артистка та блогерка Христина Христонько активно розвиває музичну кар'єру, тому останні 2 роки напередодні різдвяних свят випускає колядки. У 2021-му це була "Добрий вечір тобі, пане господарю", а цьогоріч – "Нова радість стала".

KRISTONKO – "Нова радість стала: слухати колядку онлайн

KRISTONKO – "Добрий вечір тобі": слухати колядку онлайн

Настя Каменських

Популярну колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" у 2021 році також виконала співачка Настя Каменських (NK). Свою композицію зірка випустила у дусі джазу, який сподобався багатьом слухачам.

Настя Каменських – "Добрий вечір тобі": слухати колядку онлайн

Ірина Федишин "Україна колядує"

Ну й куди без Ірини Федишин та її відомої шоу-програми "Україна колядує", з якою вона майже щороку виступає перед своїми прихильниками у час різдвяних свят. Кілька з її найвідоміших виконань колядок ви можете послухати тут, а пісню "Сумний був той Святий Вечір", яка у народі стала колядкою на мотив "Нова радість стала", пропонуємо послухати окремо. Адже вона особливо перегукується з трагічними подіями в Україні останніми місяцями.

Ірина Федишин – "Сумний був той Святий Вечір": слухати колядку онлайн