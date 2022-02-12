На сцену вийшли представники України на дитячому пісенному конкурсі останніх чотирьох років – Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов та Олена Усенко.

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Спершу глядачі на сцені побачили Дарину Красновецьку та Софію Іванько, які виконали кавер на переможну пісню Джамали – 1944.

Дарина Красновецька та Софія Іванько
Дарина Красновецька і Софія Іванько / Скриншот

Слідом за ними дует Олександра Балабанова та Олени Усенко запалив усіх присутніх своїм виконанням пісні SHUM, з якою Go-A виступали на конкурсі в Роттердамі.


Олександр Балабанов та Олена Усенко / Скриншот

Усі разом представники України на Дитячому Євробаченні виконали ще 2 пісні – Dancing Lasha Tumbai, з якою Вєрка Сердючка посіла 2-ге місце на Євробаченні у 2007 році та Wild Dances, з якою Руслана перемогла у 2004.

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Нацвідбір на Євробачення: головне

  • У фінал національного відбору пройшли 8 виконавців. Зокрема Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxsolana, WELLBOY, Alina Pash.
  • За підсумками голосування журі та глядачів, Alina Pash отримала 15 з 16 можливих балів та перемогла.
  • Тепер співачка представить Україну на Євробаченні 2022, який цьогоріч пройде у Турині 10, 12 та 14 травня.