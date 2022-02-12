На сцену вийшли представники України на дитячому пісенному конкурсі останніх чотирьох років – Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов та Олена Усенко.

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Спершу глядачі на сцені побачили Дарину Красновецьку та Софію Іванько, які виконали кавер на переможну пісню Джамали – 1944.



Дарина Красновецька і Софія Іванько / Скриншот

Слідом за ними дует Олександра Балабанова та Олени Усенко запалив усіх присутніх своїм виконанням пісні SHUM, з якою Go-A виступали на конкурсі в Роттердамі.



Олександр Балабанов та Олена Усенко / Скриншот

Усі разом представники України на Дитячому Євробаченні виконали ще 2 пісні – Dancing Lasha Tumbai, з якою Вєрка Сердючка посіла 2-ге місце на Євробаченні у 2007 році та Wild Dances, з якою Руслана перемогла у 2004.

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