На сцену вышли представители Украины на детском песенном конкурсе за последние четыре года – Дарья Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

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Сначала зрители на сцене увидели Дарью Красновецкую и Софию Иванько, которые исполнили кавер на победную песню Джамалы – 1944.

Дарья Красновецкая и София Иванько / Скриншот

Следом за ними дуэт Александра Балабанова и Елены Усенко зажег всех присутствующих своим исполнением песни SHUM, с которой Go-A выступали на конкурсе в Роттердаме.

Александр Балабанов и Елена Усенко / Скриншот

Все вместе представители Украины на Детском Евровидении исполнили еще 2 песни – Dancing Lasha Tumbai, с которой Верка Сердючка заняла 2-е место на Евровидении в 2007 году и Wild Dances, с которой Руслана победила в 2004 году.

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