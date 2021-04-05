Стрибаю у весну, – Лілія Ребрик вразила мережу яскравим фото

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилась із прихильниками новим фото. Вона показала домашній образ у костюмі та вразила стрибком у повітрі.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик часто ділиться яскравими фото з прихильниками. Зірка оприлюднила нову світлину на особистій сторінці та підкорила мережу.

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Нове фото Лілії Ребрик

Знаменитість постала перед камерою на подвір'ї біля власного будинку. Вона підстрибнула високо угору та щиро усміхнулась, чим зачарувала фанів. Для такого атмосферного кадру Лілія Ребрик приміряла комфортне і стильне вбрання.

Телеведуча позувала у яскравому червоному спортивному костюмі, що складався зі штанів та кофтинки з недовгим рукавом. Його Лілія поєднала із білими кедами, що вдало пасували до аутфіту.

Зірка розпустила біляве волосся та вклала його хвильками. На обличчі Ребрик зробила легкий макіяж, закцентувавши на натуральній красі.

Натхненна і сповнена сил стрибаю у весну, у мрії, які обов’язково здійсняться, і у новий робочий тиждень! Все точно буде добре. У нас у всіх!

– написала Лілія Ребрик під фото.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальників зачарувало нове фото телеведучої. Вони поділилися враженнями в коментарях: