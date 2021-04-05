Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым фото. Она показала домашний образ в костюме и поразила прыжком в воздухе.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится яркими фото с поклонниками. Звезда опубликовала новую фотографию на личной странице и покорила сеть.

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Новое фото Лилии Ребрик

Знаменитость предстала перед камерой во дворе возле собственного дома. Она подпрыгнула высоко вверх и искренне улыбнулась, чем очаровала фанов. Для такого атмосферного кадра Лилия Ребрик примерила комфортный и стильный наряд.

Телеведущая позировала в ярком красном спортивном костюме, который состоял из штанов и кофточки с коротким рукавом. Его Лилия соединила с белыми кедами, которые удачно подходили к аутфиту.

Звезда распустила светлые волосы и уложила их волнами. На лице Ребрик сделала легкий макияж, акцентировав на натуральной красоте.

Вдохновленная и полна сил прыгаю в весну, в мечты, которые обязательно сбудутся, и в новую рабочую неделю! Все точно будет хорошо. У нас у всех!

– написала Лилия Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонников очаровало новое фото телеведущей. Они поделились впечатлениями в комментариях: