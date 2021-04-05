Прыгаю в весну, – Лилия Ребрик поразила сеть ярким фото
Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новым фото. Она показала домашний образ в костюме и поразила прыжком в воздухе.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится яркими фото с поклонниками. Звезда опубликовала новую фотографию на личной странице и покорила сеть.
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Новое фото Лилии Ребрик
Знаменитость предстала перед камерой во дворе возле собственного дома. Она подпрыгнула высоко вверх и искренне улыбнулась, чем очаровала фанов. Для такого атмосферного кадра Лилия Ребрик примерила комфортный и стильный наряд.
Телеведущая позировала в ярком красном спортивном костюме, который состоял из штанов и кофточки с коротким рукавом. Его Лилия соединила с белыми кедами, которые удачно подходили к аутфиту.
Звезда распустила светлые волосы и уложила их волнами. На лице Ребрик сделала легкий макияж, акцентировав на натуральной красоте.
Вдохновленная и полна сил прыгаю в весну, в мечты, которые обязательно сбудутся, и в новую рабочую неделю! Все точно будет хорошо. У нас у всех!
– написала Лилия Ребрик под фото.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонников очаровало новое фото телеведущей. Они поделились впечатлениями в комментариях:
- "Супер";
- "Волшебная";
- "Вот так скачок";
- "Вы такая крутая";
- "Птица счастья";
- "Очень классное фото".
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