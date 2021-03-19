Стрельба в штате Джорджия, что произошла 16 марта, вызвала немало протестов на улицах США и в соцсетях. Звезды присоединились к онлайн-протесту и начали публиковать сообщения в поддержку людей азиатского происхождения.

Свои сообщения в инстаграме они публикуют с хэштегом #StopAsianHate и призывают прекратить расовую нетерпимость относительно американцев-азиатов. К флешмобу присоединилось немало звезд: Кэти Холмс, Виктория Бекхэм, Кайя Гербер, Рианна, Джилл и Джо Байден, Джеми Чунг, Оливия Манн и другие.

К слову Американцы азиатского происхождения массово покупают оружие из-за расистских нападений

Звезды, которые поддержали протест #StopAsianHate

Виктория Бекхэм

"Сейчас я всем сердцем переживаю за азиатское сообщество, особенно за семьи жертв, пострадавших в результате ужасной трагедии на этой неделе в Атланте. Это шокирует и грустно, что даже после огромных изменений, произошедших за последний год (движение Black Lives Matter, – Showbiz 24), расизм по-прежнему остается актуальной проблемой. Это должно прекратиться".

Кайя Гербер

"Вчера мы с Джин долго разговаривали. Она рассказала мне, как боится ходить по улице. Она рассказала мне, что больше не чувствует себя в безопасности в метро. Она сказала мне, что она больше не чувствует себя в безопасности. У меня разбилось сердце, когда я услышала, как акты ненависти относительно азиатских людей, особенно за последний год, так сильно повлияли на нее, что она почувствовала, что не может даже пройти по улице, чтобы не понести бессмысленного акта расизма. Я поддерживаю тебя, Джин, и я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы научить себя и окружающих меня людей, чтобы мы могли добиться большего".

Джеми Чунг

"Собираемся вместе, чтобы выразить солидарность против расизма и внутренних террористов".

Джо и Джилл Байдены

Президентская чета выразила сожаление относительно убитых азиатов в Атланте и попросила всех молиться за их упокой. Они отметили, что нападения на азиатов должны прекратиться раз и навсегда.

Оливия Манн

"Мне надоело, что люди гуманизируют белых террористов и оправдывают их убийственные действия. Бессмысленно помогать общине, на которую нападают и которая чувствует себя беспомощной, чтобы остановить это. Это способ попробовать оправдать и обосновать то, что он сделал, вместо того, чтобы просто называть это преступлением на почве ненависти против азиатских женщин. Мы должны привлечь его (злоумышленника, – Showbiz 24) к ответственности. У нас целое население живет под угрозой".

Cardi B

"Я хочу, чтобы вы знали, народ... Давайте перестанем быть ксенофобами, давайте перестанем говорить глупые шутки, давайте перестанем чувствовать сумасшедший гнев, потому что я видела, как бьют азиатов. В этот момент жизни, хотя бы раз, давайте все будем одной расой. Потому что в конце дня перед Богом мы все одинаковые".

Рианна

"То, что произошло в Атланте, было жестоким, трагическим и ни в коем случае не единичным инцидентом. Ненависть к азиатам стремительно укоренилась, и это отвратительно! Я убита горем за азиатское сообщество, и мое сердце с близкими тех, кого мы потеряли. Ненависть должна прекратиться".

what happened yesterday in Atlanta was brutal, tragic & is certainly not an isolated incident by any means. AAPI hate has been rampantly perpetuated & it’s disgusting! I’m heartbroken for the Asian community & my heart is with the loved ones of those we lost. The hate must stop. pic.twitter.com/rkxZDnxG9E — Rihanna (@rihanna) March 18, 2021

Кэти Холмс

Что известно о стрельбе в штате Джорджия?