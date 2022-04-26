"Стоп, війна": ексдружина Дзідзьо випустила емоційну пісню про сьогодення України

Співачка SLAVIA презентувала потужний трек про війну в України. Слова та музику до пісні "Стоп, війна" вона написала сама. Композицію артистка присвятила ЗСУ та всьому українському народові.

Усі кошти, отримані з монетизації треку та кліпу, виконавиця передасть нашим військовим. Навіть під час війни українські артисти знаходять час на творчість, покращують моральний дух прихильників з допомогою пісень.

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SLAVIA випустила пісню про війну в Україні

У час війни відроджується українська культура. Вона отримує нове дихання. Ми повертаємося до старого та розвиваємо нове, показуємо світові свою унікальність. Саме Україна стає колискою свободи та нового подиху для Європи.

Україна – нація героїв і борців. Великі випробування є лише для великих націй. Висока свобода дається високою ціною. Пройшовши через глибокі страждання, Україна отримає нове дихання і світлу перспективу,

– прокоментувала SLAVIA.

SLAVIA – "Стоп, війна": дивіться відео онлайн

Пісні про війну в Україні